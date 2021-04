Un segundo tiempo para olvidar condena al Palma Futsal en Santa Coloma

Los de Vadillo salieron a la pista con las ganas de demostrar que visitaban el Pavelló Nou con la intención de salir victoriosos y con el liderato bajo el brazo. Y poco les costó para ponerse por delante. Nunes recibió un saque de esquina de Raúl Campos en el punto de penalti y abrió el marcador.

Tras unos minutos de ciertas ocasiones baleares que no llegaron a transformar, Industrias Santa Coloma se volcó en ataque hacia la portería de un Barrón que hizo muchas paradas de mérito. Pero a falta de un minuto para el descanso, Khalid consiguió igualar el electrónico. En la segunda mitad los catalanes avisaron con un disparo al palo nada más empezar, aunque el Palma Futsal se hizo con el control del balón y dominó los primeros compases. Aún así, los catalanes aprovechaban para salir rápido a la contra y generar peligros. Cardona adelantó a los locales con una gran volea a la que nada pudo hacer Barrón. Pocos segundos después Higor robó un balón y volvió a poner el empate con un disparo directo a la escuadra. El partido estaba frenético, pero Industrias sacó la baza de Drahovsky, segundo máximo goleador del campeonato quien, en un minuto, marcó dos goles para prácticamente sentenciar el partido. Vadillo recurrió al portero jugador que tantas alegrías le ha dado la última semana, aunque en Santa Coloma solo sirvió para encajar un gol más y cerrar una dura derrota.

El Palma Futsal quería mantener la dinámica ganadora en la que se encontraba desde que se reanudó la competición doméstica tras la Copa de España. Desde entonces había conseguido dos victorias que lo situaban en el segundo escalón de la liga y en este partido frente a Industrias Santa Coloma se le presentaba la oportunidad de irse a dormir líder en caso de victoria. A pesar de ello, las primeras ocasiones claras del partido fueron para el conjunto catalán quien, de los pies de Corso y Sepe, tuvo la oportunidad de adelantarse en el marcador. No lo hizo, pero el susto les bastó a los de Vadillo para ver que el encuentro no iba a ser nada fácil. Fue por ello por lo que, los de lila en este partido, subieron líneas y empezaron a generar en ataque. Y fue Nunes el principal baluarte ofensivo en estos primeros compases. Primero con una jugada individual en banda que no encontró un claro rematador en el área, después con una volea que pegó en un defensor y se fue a córner y, a continuación, dio firmeza al dicho de «a la tercera va la vencida». Raúl Campos sacó un córner y Nunes recibió solo, sin oposición, en el punto de penalti, desde donde le pegó y abrió el electrónico.

El cuadro balear se ponía por delante demostrando su calidad y su potencial ofensivo. Vadillo dio entrada a Higor y el brasileño no paró de pedir el balón y crear ocasiones de gol. La más clara tras un giro para deshacerse de su rival y con posterior gran parada de Borja para detener su disparo. El partido, a partir de ahí, entró en un equilibrio en el que Industrias Santa Coloma intentaba igualar el marcador con un David Álvarez y un Uri Santos muy activos, aunque cuando no era Barrón era Tomaz, y cuando no era Tomaz era Nunes para frenar sus ataques. A medida que fueron pasando los minutos y el transcurso del partido se iba acercando al descanso Industrias Santa Coloma apretaba y las ocasiones eran más claras, pero el Palma Futsal demostraba sobre el parqué el por qué era el mejor equipo defensivo de la competición repeliendo cada ataque catalán. Aunque esa fortaleza se desvaneció a falta de poco más de un minuto, cuando Khalid remató un balón dentro del área contra el que nada pudo hacer Barrón. El partido se marchó al descanso con unas tablas merecidas en el marcador.

La segunda mitad empezó con un serio aviso de Industrias. David Álvarez mandó un balón al palo pocos segundos después de que los árbitros señalasen la reanudación del encuentro y el Palma Futsal intentó reaccionar. Los de Vadillo apostaban por diagonales largas buscando la espalda del último hombre del equipo catalán, aunque no sin mucho efecto. También apostó por una presión alta para intentar ahogar a los de Javi Rodríguez, planteamiento que, por momentos, era efectivo. Aún así, Industrias lograba deshacerse de esa presión y generaba ataques en los que pillaba desprevenida a la defensa balear. Drahovsky provocó una amarilla a Claudino en una de esas salidas de presión y, a la siguiente, el mismo atacante del conjunto catalán se puso en uno contra uno frente a Barrón que el cordobés paró a las mil maravillas. Industrias, poco a poco, estaba ganando terreno, y pocos minutos después volvió a ver puerta. Cardona cazó un balón a dos metros del área y con un potente disparo superó a Barrón y puso a los locales por delante en el marcador. Aunque los de Vadillo no dieron opción a que se hicieran con el control del partido y, pocos segundos después de recibir el gol, reaccionaron. Higro robó un balón a media pista y, en un uno contra uno frente a Borja, el pívot brasileño envió el cuero a la escuadra para volver a poner las tablas en el marcador.

El partido había entrado en una dinámica totalmente loca y poco duró la alegría para los visitantes. Drahovsky volvió a adelantar a Industrias Santa Coloma con un disparo de falta que se coló entre las piernas de Barrón tras tocar en un defensa balear. Prácticamente sin tiempo para asimilar el golpe, y en el mismo minuto, un error de Barrón en la entrega de un pase, lo aprovechó el mismo Drahovsky para marcar un gol desde su propio campo viendo que el cordobés estaba fuera de su posición. El pívot del equipo catalán tiró de astucia y en menos de sesenta segundos había puesto por delante a su equipo y había doblado la ventaja. Al Palma Futsal le costó reponerse del golpe y, pocos minutos después, lo intentó con portero jugador para intentar la machada, aunque, a diferencia de los últimos dos encuentros de liga, al cuadro balear no le sirvió y, es más, encajó un gol de Khalid desde su propio campo. Finalmente derrota en el Pavelló Nou que no hace más que evidenciar lo difícil y peleada que es esta liga.

FICHA TÉCNICA

5 - Industrias Santa Coloma: Borja, Sepe, Corso, Bermusell, Drahovsky. También jugaron Uri Santos, Cardona, David Álvarez, Verdejo y Khalid.

2 - Palma Futsal: Barrón, Tomaz, Lolo, Nunes y Raúl Campos. También jugaron Hamza, Joao, Rafa López, Higor, Marlon, Cléber, Claudino y Carlos Gómez.

- Goles: 0-1 Nunes (min. 5); 1-1 Khalid (min. 19); 2-1 Cardona (min. 27); 2-2 Higor (min. 28); 3-2 Drahovsky (min. 30); 4-2 Drahovsky (min. 31); 5-2 Khalid (min. 37)

- Árbitros: Navarro Rodríguez-Villanueva y Sarabia Eguiluz. Amonestaron a Claudino por parte del Palma Futsal.

- Pabellón: Pavelló Nou. 250 espectadores. Partido correspondiente a la vigesimo octava jornada de liga.