La Copa más especial

Una Copa de España sin el Palma Futsal ya no es lo mismo. El cuadro mallorquín se ha asentado como uno de los clásicos del torneo de referencia durante la última década y mañana, en el WiZink Center de Madrid, iniciará su octava singladura en un torneo en el que las semifinales de 2018 han sido su mejor resultado. Allí cayeron ante el que volverá a ser su rival. El temible Movistar Inter (jueves, 20:30 horas) será su obstáculo en unos cuartos de final que pueden marcar un punto de inflexión. Cuando salten a la pista, palmesanos y madrileños ya sabrán quien será su rival en las semifinales del próximo sábado: Cartagena o Valdepeñas.

Pero la de 2021 no será una Copa de España como las otras. Faltará el impulsor de este sueño que permite al Palma Futsal acumular siete presencias consecutivas en la cita, que no se pierde desde 2015. Miquel Jaume, quien fuera presidente y fundador del club, no podrá estar junto a sus hombres. Pero la plantilla, técnicos y la familia del Palma Futsal le tendrán muy presente en todo momento, y a él le quieren brindar el título, la final o un buen resultado. «Nos gustaría que se sintiera orgulloso de nosotros», recordaba el capitán, Carlos Barrón, uno de los pesos pesados del vestuario de Son Moix.

Movistar Inter intentará recuperar el cetro, que no ostenta desde 2017. Y lo hace con un equipo y un proyecto renovados en la era post-Ricardinho. Eso sí, pese a un titubeante inicio y vivos en Europa, los madrileños ya son cuartos en la clasificación de la Primera División, imponiéndose días atrás al Palma en su pista (3-1), para situarse a cinco puntos de los mallorquines y con dos partidos menos.

Rivales

Si Cartagena y Valdepeñas asoman en el horizonte más inmediato, por el otro lado del cuadro todos temen al Barça, a la estela del Movistar Inter en la clasificación de la liga regular, y que ha sido el campeón de la Copa de España en las ediciones de 2019 y 2020. En cuartos topará con ElPozo Murcia, y en el otro enfrentamiento de cuarto, el sorprendente líder, el Levante, se las verá con el Zaragoza, que intentará dar la campanada para seguir con vida.

Movistar Inter se presenta como el verdugo del Palma Futsal en las tres últimas entregas de la Copa de España (2018 en semifinales, y 2019 y 2020 en cuartos de final), aunque también apeó a los isleños en 2016 con una dolorosa goleada (8-0).

Ahora, el destino vuelve a deparar un duelo copero entre Palma y Movistar. Una nueva revancha en la que la motivación por la corona y el poder brindársela a Miquel Jaume suponen un doble plus de motivación para los hombres de Antonio Vadillo, que intentarán alcanzar su primera final en el torneo más mediático del fútbol sala español y traerse para Mallorca el primer título en las más de dos décadas de vida de un Palma Futsal que no renuncia a nada y pretende inscribir su nombre en el palmarés.