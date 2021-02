La base del Palma

El Palma Futsal presume de cantera. El filial, el ETB Hidrobal Calvià, lidera el Subgrupo 3A de la Segunda División B y el División de Honor también manda en su categoría. Los resultados de los dos equipos nodrizas suponen la recompensa al trabajo realizado en los últimos años con el objetivo de diseñar una estructura de club que le permita dotar al primer equipo de piezas con denominación de origen. De ir mallorquinizando poco a poco a la plantilla profesional.

El convenio de filialidad con el ETB Hidrobal Calvià rubricado hace cuatro años sirvió para asentar el proyecto y dotar a los jugadores de un escalón para seguir creciendo una vez completada su etapa juvenil. Hace dos campañas logró el ascenso a Segunda B y actualmente lidera un grupo exigente con los catalanes como compañeros de viaje.



«Es el equipo más joven de la categoría ya que tenemos hasta siete jugadores que la pasada temporada militaban en el juvenil y solo uno mayor de sub-23», comenta su técnico Miquel Vidal, un hombre cargado de experiencia que lleva más de cuatro décadas entrenando y que está a los mandos de un proyecto diseñado para ascender a Segunda más pronto que tarde. «La intención es que los jugadores tengan presencia en el primer equipo en un futuro. Para ello, todo pasa por jugar en Segunda División y el objetivo es el ascenso. Quizás este año no sea lo prioritario, pero no hay que renunciar a nada porque este equipo todavía no ha tocado techo», asegura el técnico.

Precisamente la bisoñez de la plantilla provocó un arranque dubitativo, pero una vez que el equipo se asentó en la categoría, la racha comienza a ser notable. El ETB Hidrobal Calvià acumula ya siete jornadas sin perder, con seis victorias y un empate en las últimas jornadas, y lidera la clasificación con 31 puntos en 14 jornadas. Aventaja en cinco puntos al Sala 5 Martorell y al Hospitalet Bellsport F.S.

Vidal, que durante el curso se ha quedado sin dos piezas fundamentales como Joaki (cedido al Antequera) y el argentino Power Raggiati (se marchó al Noia), cuenta con una plantilla joven pero con calidad. El argentino Nico Rosa, hermano de Mati, es el máximo goleador del equipo (11 goles) y está bien acompañado por Jesús Gordillo y Carlos Gómez. Los tres -precisamente los únicos que no son mallorquines- suelen entrenar a las órdenes de Antonio Vadillo e incluso Gordillo, que ha sido campeón de Europa con la selección sub-19, ya ha desfilado por el primer equipo. Al igual que el portero Rafael Cardell. Tanto Gordillo como Carlos Gómez llegaron a la Isla el año pasado después de destacar con la selección de Castilla La Mancha.

El director general del Palma Futsal, José Tirado, tiene claro que el futuro pasa por la cantera: «Es una apuesta muy importante que hicimos hace unos tres o cuatro años, tanto con el filial como con el juvenil, con el objetivo de empezar a tener jugadores de casa en el primer equipo. Pero esa meta lleva tiempo, dinero y trabajo. Seguro que dentro de un par de años comenzamos a ver canteranos por el Palau».

El Palma Futsal, el filial y el División de Honor están unidos por el mismo hilo conductor que maneja Antonio Vadillo. Trabajan con la misma metodología de trabajo, de entrenamientos y dejuego.

El División de Honor que dirige Óscar Tesías también está firmando una temporada para enmarcar. Lidera su grupo con diez triunfos y tres derrotas, con cuatro puntos de ventaja sobre Industrias Santa Coloma El ala Sergio Rubio y el pívot Nil Tent, un cadete de segundo año, han sido internacionales con España y tienen un futuro prometedor.

El Palma Futsal tiene futuro. La apuesta por su cantera es evidente y los chicos comienzan a llamar a la puerta del primer equipo con fuerza. No tardarán mucho en derribarla...