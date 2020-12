El Palma Futsal queda apeado de la Copa del Rey

Palma Futsal (4-3) BeSoccer UMA Antequera

El cuadro balear se despide del sueño de la Copa del Rey una temporada más. Esta vez fue en cuartos y contra el BeSoccer UMA Antequera en un partido en el que empezó ganando, pero en el que la mala puntería definió el resultado final. Los de Vadillo jugaron una mala primera parte y el buen juego en la segunda no les bastó para llevarse el partido y pasar de ronda.

El Palma Futsal arrancó el partido de la mejor manera posible, adelantándose en el marcador y demostrando que venían a por el pase. Aún así, vieron cómo en cinco minutos le remontaron el gol inicial y se desvanecieron. El conjunto mallorquín no encontraba fluidez en ataque y en defensa las transiciones de los malagueños le hacían mucho daño. En la segunda mitad salió renovado y dispuesto a remontar el 3-1 en contra de la primera mitad y un gol de Joao los acercó al objetivo. Aún así, con el juego de cinco los locales anotaron un gol más para poner tierra de por medio que de nada sirvió el gol posterior de Lolo. El Palma Futsal terminó el encuentro con numerosas oportunidades que no lograron introducir en la portería rival.

Nada más y nada menos que el pase a cuartos de final de la Copa del Rey de fútbol sala estaba en juego en el Fernando Argüelles de Antequera y se notó desde el principio. El Palma Futsal, quien ya había visitado este pabellón en la primera jornada de liga, salió victorioso y quería repetir la hazaña. Es por ello por lo que arrancó el partido con una intensa presión arriba que le surgió efecto ya en el segundo minuto de juego, cuando Nunes adelantó a los baleares con un gran gol de punterón desde el borde del área tras saque de esquina. Aunque el partido no iba a ser tan fácil como pareció en estos primeros instantes y el BeSoccer UMA Antequera, solo un minuto después, ya puso la igualada en el marcador con un gol de Joaki tras rematar una gran salida de presión del equipo andaluz. Los de Vadillo no supieron reaccionar, el rival adelantó líneas y tres minutos después se puso por delante. Después de una jugada en la que Marlon pudo poner el 1-2, el BeSoccer UMA Antequera salió a la contra y se adelantó en el marcador. Poco después tuvo la oportunidad de aumentar la ventaja, pero la mala suerte corrió a favor de los locales. El partido entró en terreno de nadie varios minutos en los que ningún equipo lograba imponer su juego ni gozar de claras oportunidades de gol. El Palma Futsal parecía estar anestesiado y, pasados los diez minutos, llegó el tercero del conjunto entrenado por Moli. El cuadro balear no encontraba sus mejores sensaciones, la circulación en ataque no era fluida y en defensa padecían más de lo normal. El final de la primera parte siguió el mismo guión y nada ni nadie pudo mover el marcador, aunque hubiera oportunidades por ambos lados de hacerlo.

El Palma Futsal salió con otra cara de vestuarios. Los de Vadillo arrancaron la segunda mitad volcados arriba y ya en los primeros instantes Vilela protagonizó varias jugadas peligrosas en ataque, e incluso recibió un claro empujón dentro del área que el árbitro no vio punible. Aunque esa insistencia en ataque dio sus resultados y Joao acercó a los baleares tan solo tres minutos después de que los árbitros dieran inicio a la segunda parte. El conjunto entrenado por Antonio Vadillo creía en la remontada y su actitud y su juego así lo demostraban sobre el parqué del Fernando Argüelles. Los morados, en este partido, disfrutaban de oportunidades de los pies de Joao, Nunes o Tomaz, pero no conseguían encontrar el hueco en la portería de Conejo. La tensión en el partido aumentaba a medida que se sucedían los minutos y el Palma Futsal no encontraba portería y antes de llegar al minuto diez de la segunda mitad se cargaron con cinco faltas. El equipo mallorquín lo seguía intentándolo con Vilela jugando de espaldas, pero la defensa malagueña y la poca efectividad de cara a puerta no dieron resultado al recurso del brasileño. Es por ello por lo que el técnico jerezano apostó por el juego de cinco, aunque el equipo seguía sin encontrar huecos en lo que era demasiada circulación del balón para pocos intentos de chut. Aún así, a medida que pasaban los minutos el Palma Futsal iba gozando de más y más oportunidades de gol, aunque el tanto llegó por parte de los locales cuando aprovecharon una recuperación en campo contrario y la finalizaron cerca del área del cuadro balear con Tomaz defendiendo la portería. A los de Vadillo se les ponía cuesta arriba, pero un tanto de Lolo pocos minutos después mantenía viva la esperanza de continuar en la copa. Lo siguieron intentando de todas las maneras posibles, pero no hubo manera. La bocina sonó y el Palma Futsal vio cómo se quedaba fuera de la Copa del Rey un año más.

FICHA TÉCNICA

BeSoccer CD UMA Antequera: Conejo, Miguel, Óscar, David Velasco y Joaki. También jugaron Fali, Nando, Alvarito, Álex Fuentes, Cobarro, Pablo Muñoz y Ramón Vargas.

Palma Futsal: Fabio, Tomaz, Lolo, Nunes y Mati Rosa. También jugaron Rafa López, Vilela, Marlon, Hamza, Claudino, Allan y Joao.

Goles: 0-1 Nunes (min. 2); 1-1 Joaki (min. 3); 2-1 Álex Fuentes (min. 6); 3-1 Velasco (min. 11); 3-2 Joao (min. 23); 4-2 Alvarito (min. 36); 4-3 Lolo (min. 39).

Árbitros: Carrillo Arroyo y Cordero Gallardo. Amonestaron a Nando por parte del BeSoccer UMA Antequera y a Allan por parte del Palma Futsal. Expulsaron a Cobarro por parte del BeSoccer UMA Antequera.

Pabellón: Pabellón Fernando Argüelles. 200 espectadores. Partido correspondiente a los octavos de final de la Copa del Rey de fútbol sala.