El Palma Futsal golea y reafirma su potencial ante el Zaragoza

Palma Futsal 5-2 Futbol Emotion Zaragoza

El Palma Futsal va en serio y cada partido que juega demuestra que es aspirante a cualquier cosa en esta temporada. Triunfo de los baleares ante el Futbol Emotion Zaragoza por 5-2 en un encuentro que dominaron con claridad desde el primer minuto y en el que fueron muy superiores a su rival. Doblete de Tomaz, Mati marcó su primer gol tras la lesión y Marlon y Lolo también se sumaron a la fiesta. Partido muy completo de un equipo que sigue invicto.

El partido era en Son Moix, que casi siempre es garantía de éxito y donde el equipo cuenta todos sus partidos por victorias. Era una clara ventaja pero enfrente estaba una de las revelaciones del comienzo de temporada, un Futbol Emotion Zaragoza que llegaba a Son Moix como una clara amenaza y lo demostró en los primeros minutos de encuentro. El rival trató de asustar al rival con una presión alta, sin dejarle jugar y con una intensidad elevada para incomodar a los de Antonio Vadillo, que independientemente del rival buscan su juego habitual. Entraron bien al partido y con la portería rival entre ceja y ceja. Rafa López lanzó el primer aviso serio al que respondió Bernard con una gran intervención, que repitió segundos después en otro lanzamiento de Joao.

El Palma asedió la portería rival de inicio con ocasiones para abrir el marcador. La idea era clara y el camino para conseguirlo también. Marlon y Mati también probaron fortuna. Bernard se lució ante el cierre brasileño y el argentino vio como su remate se marchaba rozando el palo. Era cuestión de tiempo aunque a veces el deporte no entiende de matemáticas y merecimientos para darte una recompensa y es lo que pasó. Juanqui se sacó un golazo de la chistera con un control con el pecho tras un pase largo que sorprendió a la defensa balear y remató a la escuadra sin dejarla caer.

Un gran gol. Y el único lunar del Palma Futsal en todo el partido. Una de las mejores cualidades que tiene el grupo balear es que encaja bien los golpes y no varía su hoja de ruta cuando encaja, ni le afecta anímicamente. Y es un paso importante que define la madurez que ha adquirido este equipo. El rival trató de asegurar su portería con el resultado a favor y hubo menos espacios pero Tomaz consiguió el empate al aprovechar un rechace en el área rival tras un duro lanzamiento de Joao. Ante la ausencia del pichichi Vilela, que se quedó fuera de la convocatoria por sus problemas musculares, apareció la nómina de artilleros que tiene la plantilla y que compensan cualquier baja en la posición que sea. Y los cierres tuvieron su noche. Apenas dos minutos después, Marlon imitó a su compañero y marcó el segundo tras ganar otro rechace en el área rival. El rival apenas tenía ocasiones pero Fabio estaba atento bajo palos para sellar su portería cuando se acercaba el rival y salvó el empate del rival sacando el pie de forma providencial. Tomaz marcó su segundo gol de la noche culminando con la cabeza una jugada de pizarra tras el saque de esquina de Lolo.

El Palma Futsal no suele perdonar cuando coge ventaja. Y no lo hizo. Con la renta de dos goles a favor, la segunda parte mantuvo su buen nivel defensivo aunque fue a por más goles para sentenciar el partido. Mati Rosa marcó el cuarto tras definir con maestría una acción personal. Gol especial para el argentino, el primero en partido oficial desde que superó la lesión y que necesitaba para seguir cogiendo confianza. La respuesta del rival fue a cargo de Javi Alonso, que estrelló el balón en el palo. El técnico rival no se lo pensó y sacó a Retamar como portero-jugador para jugar gran parte de la segunda mitad con superioridad para tratar de reducir la ventaja. El Palma Futsal tenía el partido ganado si era capaz de defender como sabe. Y lo hizo. El partido se jugó en la pista del cuadro balear, que se defendía con todos los jugadores al borde del área atento a no dejar espacios y buscando el error del rival para aprovechar la portería vacía para marcar. Fabio salvó dos ocasiones del rival antes de que el larguero le echara una mano con un lanzamiento de Adri Ortego. El Palma tuvo dos claras para rematar la faena pero Retamar salvó bajo palos. Hasta que llegó Lolo para marcar el quinto. Aprovecho el error rival para cazar el balón en su pista y marcar a puerta vacía y correr a celebrarlo con su entrenador, Antonio Vadillo, que días antes había lanzado una coña en forma de video cuando marcó un gol similar en un entrenamiento y en el que recordaba a la cámara que Lolo no los metía así. Lo metió. Y se lo dedicó al entrenador. Una clara demostración del ambiente que reina en el vestuario. Adri ortego marcó el segundo de su equipo desde el punto de penalti.

El Palma Futsal sigue invicto tras ocho partidos y la semana que viene afrontará dos nuevos partido. El primero, el martes, en Pamplona ante Osasuna Magna.

FICHA TÉCNICA

Palma Futsal: Fabio, Joao, Rafa López, Raúl Campos y Mati Rosa. También jugaron Hamza, Tomaz, Lolo, Marlon, D. Nunes y Allan.

Futbol Emotion Zaragoza: Iván Bernard, Adri Ortego, Retamar, Javi Alonso y Richi. También jugaron Óscar, Juanqui, Gascón y Jamur.

Goles: 0-1 Juanqui (min. 6); 1-1 Tomaz (min. 13); 2-1 Marlon (min. 15); 3-1 Tomaz (min. 19); 4-1 Mati Rosa (min. 23); 5-1 Lolo (min. 36); 5-2 Adri Ortego p. (min. 37).

Árbitros: Centeno Bono y Centeno Bono. Mostraron tarjeta a los locales D. Nunes, Joao y Tomaz y a los visitantes Juanqui y Adri Ortego.

Pabellón: Palau Municipal d’Esports de Son Moix. 1.000 espectadores. Partido correspondiente a la novena jornada de la Primera División de fútbol sala con limitación de público en mil espectadores debido a la pandemia.