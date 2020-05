Lolo Urbano: «No tengo una visión buenista de cómo saldremos de esta»

La vuelta a los entrenamientos individuales acerca al Palma Futsal a tomar parte de los playoffs exprés por el título y uno de sus pesos pesados como Lolo Urbano confía en disputarlos tras un confinamiento de cerca de dos meses.

—¿Cómo ha sido su rutina diaria?

—Sobre todo de lunes a sábado me levantaba sobre las 9:30 y a las 10 empezaba a cambiarme y preparar el material para el entrenamiento a través de vídeollamada. Después de comer, un poco de siesta con la peque y por la tarde me he dedicado a jugar, leer y aplaudir a las 20:00, porque es un ritual para la peque y ha generado buen ambiente entre los vecinos. Miramos alguna serie después de cenar y a la cama.

—¿A qué hora se quita el pijama?

—Un poco antes de las 10 para el entrenamiento, pero tengo que reconocer que por las tardes también me lo ponía salvo que tuviera que hacer alguna videollamada importante.

—¿Qué es lo que no puede faltar en su nevera?

—Leche. Me tomo cuatro o cinco cafés al día y no puede faltar.

—¿Cómo hace la compra?

—Suelo ir yo a comprar y siempre gastanto mucho cuidado en los desplazamientos. Intentamos que sea una compra grande cada siete u ocho días.

—¿A qué le dedica más horas?

—A la niña. Jugamos y también hacemos actividades que pueda hacer sola. Luego hay que tener tiempo para nosotros mismos y pasamos tiempo en el salón cada uno con sus cosas.

—¿Qué videojuegos le entretienen?

—No juego demasiado y ahora he recuperado algunos como el Fifa y el Call of Duty, sobre todo, cuando nos hemos conectado los amigos de Córdoba.

—¿Con qué compañero cree que podría pasar mejor la cuarentena?

—Creo que la llevaría bien con Quintela.

—¿Con quién cree que la llevaría peor?

—Con uno que roncara (risas). Si ya no cuenta Catela, el resto son bastante tranquilos, y a lo mejor diría Eloy Rojas porque canta ‘Caranval’.

—¿Ha mejorado con los fogones?

—Mi mujer es una gran cocinera y yo nunca he sido muy ‘cocinitas’. Quizás se me dan mejor las comidas frías y también me gusta mucho hacer las pizzas caseras algo diferentes y también cosas para picar con salsa.

—¿Ha visto muchas series?

—Soy más de cine que de ver series. No es la más profunda que hay (risas), pero hemos visto la última temporada de ‘Élite’. Recomiendo ‘The Man in the High Castle’.

—¿Qué película ha visto estos días que aconsejaría?

—‘1984’, basada en el libro de George Orwell.

—¿Un libro?

—‘Antifrágil’, un ensayo de Nassim Nicholas Taleb.

—¿Ha estado mirando fotos antiguas? ¿Cuál o cuáles le han traído los mejores recuerdos?

—Sí, hemos hecho muchas bromas con mis amigos de Córdoba con las pintas que teníamos con 15 años.

—¿Qué es lo que peor lleva?

—La incertidumbre a nivel de salud por mi familia, ya que mis padres y mis tíos son mayores.

—¿Qué ha notado que echa más en falta al no poder salir de casa?

—Sobre todo el contacto con los compañeros y las risas del vestuario que te alegran el día. También poder salir a dar un paseo por la familia a que te dé el aire y el sol.

—Del 1 al 10 ¿cómo valora su estado de ánimo?

—Creo que un siete. No soy pesimista completo, pero sí me resta la incertidumbre que aún hay sobre la competición como las dudas que surgen sobre la salud y la economía de todos.

—¿Qué sacará de positivo de toda esta situación?

—No soy de una opinión muy ‘buenista’ ni de ver algo positivo sobre como saldremos de esta. Ha muerto mucha gente mayor y primero necesitamos un tiempo de duelo. Espero que luego se aumente la seguridad y que estemos más preparados para una situación como la que nos ha tocado vivir.

—¿Le ha emocionado algo?

—Lo cierto es que no soy de lágrima fácil, pero sí me ha tocado la friba la reacción de mucha gente y el trabajo de los sanitarios y los cuerpos de seguridad.

—¿Cómo cree que debería terminar la temporada?

—Mi opinión personal es que me gustaría un playoff corto.