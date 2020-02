El Palma Futsal busca impulso hacia la Copa

Con la Copa de la España a la vuelta de la esquina, el Palma Futsal busca este viernes (20:30) tres puntos ante el O Parrulo Ferrol que le afiancen en la zona alta de la tabla y le permitan cargarse de buenas sensaciones antes de viajar a Málaga. Tras recibir un nuevo varapalo en forma de lesión de Allan Barreto, el conjunto de Ciutat quiere hacerse fuerte en Son Moix a costa de una de las sorpresas de la competición y alimentar el carácter competitivo que sacó a relucir en Zaragoza.

Nadie quiere oír hablar todavía de la Copa de España, pero es casi imposible separar el encuentro de esta noche de la gran cita que se celebrará en Málaga a partir del jueves 5 de marzo. El partido ante el O Parrulo tiene una notable trascendencia para mantener intactas las opciones de los isleños de dar caza al cuarto clasificado y al mismo tiempo puede servir de impulso para entrar con buen pie en la Copa.

La última victoria en Zaragoza marcó la línea a seguir de los mallorquines tras el sinsabor que supusieron el fondo y las formas de la derrota encajada ante el Peñíscola. El oficio y la capacidad de adaptarse a diferentes registros demostrado en tierras aragonesas es uno de los argumentos imprescindibles para ilusionarse con la Copa, aunque el duelo de esta noche es fundamental para asentarlos.

El Palma Futsal encara el duelo advertido de la dificultad del envite por los precedentes ante el O Parrulo. Los mallorquines no pudieron con los ferrolanos ni en la pretemporada ni tampoco en el encuentro de la primera vuelta en A Malata y que se saldó con empate a dos.

El conjunto gallego, que sobre el papel estaba llamado a pelear por la permanencia en Primera División, se ha erigido en una de las sorpresas positivas de la competición, puesto que ya se quedó a las puertas de clasificarse para la Copa de España tras una gran primera vuelta y ahora mismo ocupa la novena posición a cinco puntos de acceder a las plazas que permiten disputar las eliminatorias por el título.

Los hombres de Antonio Vadillo ya saben que tendrán delante a un rival incómodo, que destila intensidad en todas sus acciones, trabaja muy bien las ayudas en defensa y cuenta con un jugador desequilibrante como Adri, que figura entre los máximos artilleros de la liga. El propio técnico jerezano situó al ala gallego como uno de los jugadores más en forma de la liga y también señaló la capacidad del O Parrulo para iniciar sus ataques a partir de la visión y buen juego de pies de su portero Chemi.

El Palma Futsal, que firmó tablas con el Barcelona en su último compromiso en el Palau d’Esports, no quiere ceder en casa el terreno que le han permitido ganar sus buenos registros a domicilio. Los de Ciutat han perdido tres encuentros como locales en lo que va de temporada y se exigen hacer de Son Moix un fortín para blindar la quinta plaza y seguir mirando hacia arriba.

Para el partido de esta noche Vadillo no podrá contar con los lesionados de larga duración Allan Barreto, Diego Quintela y Mati Rosa, pero no quiere que ninguno de sus hombres se guarde nada pensando en la próxima semana. «Si noto que alguien levanta el pie pensando en la Copa, no jugará la Copa», manifestó tajante el preparador de los palmesanos, que quieren ganar y sacar provecho del duelo directo que se produce esta jornada entre ElPozo Murcia y el Osasuna Magna.