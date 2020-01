El Palma Futsal empata en Valdepeñas

El conjunto mallorquín no consiguió pasar del empate (2-2) en la complicada cancha del Viña Albali Valdepeñas a pesar de adelantarse en hasta dos ocasiones y de mostrarse superior en la segunda mitad del partido. Los hombres de Antonio Vadillo sacaron un punto de una cancha en la que los manchegos solo habían dejado escapar cinco en lo que van de curso.

El Palma Futsal hizo méritos para llevarse la victoria del Virgen de la Cabeza pero le faltó rematar la faena y acabo cediendo un empate en el marcador ante un rival directo en la clasificación. El encuentro empezó muy eléctrico y bonito con dos equipos que querían buscar la portería rival. El primer disparo fue de los mallorquines en las botas de Joao aunque los isleños se encontraron con un conjunto manchego espoleado por una afición muy metida que llenaba el Virgen de la Cabeza que también llegaba a la portería defendida por Carlos Barrón.

En esa situación de idas y venidas sería el Palma quien golpearía primero con un tanto de Nunes que se colaba en la portería rival. En las siguientes acciones trataron de ampliar rentas los de Vadillo con un disparo de Vilela a la media vuelta y otro desde lejos de Raúl Campos pero, sin embargo, se encontrarían con un tanto rival que volvía a empatar el marcador. El autor del gol era Manu García. El partido seguía alocado con un ritmo frenético y dos equipos atrevidos. Sin un dominador claro el Palma dispuso de una excelente ocasión con una volea de Lolo que se paseaba por la portería local y que cerca estuvo de rematar en boca de gol Ximbinha. Se llegaba al último minuto y medio de primera mitad en la que el equipo verde pistacho sí logró monopolizar la posesión del balón para disponer de tres muy buenas ocasiones en las botas de Raúl Campos, Nunes y Ximbinha. Ninguno logró traducirlo en gol y los jugadores se marchaban a vestuarios con empate.

El descanso vino bien a los dos equipos para recuperar oxígeno y salir con energías repuestas en la segunda mitad. Tanto unos como otros mantenían el elevado ritmo de juego expuesto ya en los primeros veinte minutos sin un claro dominador. Rafa López probó en dos ocasiones suerte pero entre la defensa y el portero impidieron que el Palma se volviera a poner por delante en el marcador. También tuvo su cuota de protagonismo Carlos Barrón con un paradón al disparo a bocajarro de Dani Santos.

Iban pasando los minutos sin que ninguno de los dos conjuntos deshiciera el empate con el que se habían ido al descanso y crecía el nerviosismo. Los baleares supieron mantener la compostura y aprovechar su ocasión en un contraataque letal en el que Tomaz le regaló el balón a Lolo para que marcara a placer con la portería vacía y volviera a poner a los suyos por delante en el luminoso. Los de Vadillo no querían dar opciones a su rival y Tomaz pudo dar un golpe casi definitivo pero Edu puso el cuerpo en el mano a mano para detener el disparo del brasileño cuando no había transcurrido ni un minuto de juego desde la segunda diana visitante. Llegaba con bastante peligro el conjunto mallorquín que sacaba rédito de un gran trabajo defensivo para correr al contraataque ante un Viña Albali Valdepeñas incómodo ante la presión balear. Así llegaba una triple ocasión del Palma que no lograron convertir. Lo intentó primero Raúl Campos, Tomaz tras el rechace y Ximbinha en una tercera oportunidad.

Curiosamente con el marcador a favor el Palma estaba más volcado a la media cancha rival que no el conjunto de David Ramos que seguía sin encontrar la tecla para superar la presión defensiva propuesta por Vadillo. Los mallorquines trataban de poner tierra de por medio pero en los que probablemente fueron los mejores minutos del equipo isleña en el choque recibiría el gol del empate en un contraataque que culminaba Buitre. Los verdes seguían creando sensación de peligro con transiciones rápidas. En una de estas Raúl Campos lo probó con cañonazo que no conseguía atrapar Edu. El rechace le caía a Ximbinha que mandaba el balón demasiado alto. Los isleños volvieron a demostrar una vez más la valentía que les caracteriza alineando portero-jugador a dos minutos del final. En la primera acción con ataque de cinco el balón le llegaba a Ximbinha que lo intentó a la media vuelta pero el disparo salió fuera por poco. Fue la última gran ocasión de un partido que acababa con reparto de puntos.

FICHA TÉCNICA

- Viña Albali Valdepeñas: Edu, Pablo Ibarra, Chino, José Ruiz y Cainan. También jugaron Nano, Dani Santos, Buitre, Rafael Rato y Manu García.

- Palma Futsal: C.Barrón, Lolo, Joao, Ximbinha y Tomaz. También Hamza, Eloy Rojas, Raúl Campos, Nunes, Rafa López y Vilela.

- Goles: 0-1 Nunes (min. 7); 1-1 Manu García (min. 8); 1-2 Lolo (min.30); 2-2 Buitre (min. 36).

- Árbitros: Bernabéu Haro y González Ruano. Amonestaron a los locales Rafael Rato, Buitre y José Ruiz; y a los visitantes Hamza, Nunes y Tomaz.

- Pabellón: Polideportivo Virgen de la Cabeza. 2.000 aficionados. Decimoctava jornada de la Primera División.