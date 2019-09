Una acción polémica decide el primer encuentro en Son Moix (1-2)

1 - Palma Futsal: Barrón, Hamza, Joao, Tomaz y Mati Rosa. Lolo, Eloy Rojas, Raúl Campos, Ximbinha, Diego Nunes y Rafa López.

2 - Levante UD: Prieto, Maxi Rescia, Gallo, Cecilio y Pedro Toro. También jugador Javi Rodríguez, Pedro, Sena, Cuzzolino y Rubi Lemos.

- Goles: 1-0 Hamza (min. 5); 1-1 Cecilio (min. 15); 1-2 Sena (min. 24).

- Árbitros: Martínez Flores y Navarro Liza. Amonestaron a los locales Mati Rosa y Carlos Barrón; y a los visitantes Gallo, Rubi Lemos, Cecilio y Maxi Rescia.

- Pabellón: Palau Municipal d'Esports de Son Moix. 3.000 aficionados. Primera jornada de la Primera División.

El Palma Futsal no pudo sumar ningún punto en su estreno en la temporada tras caer por un gol a dos ante el Levante UD en un encuentro marcado por la acción polémica en la que se produjo el segundo gol visitante y el desacierto de cara a portería.

No fue, ni mucho menos, el debut soñado del conjunto de Antonio Vadillo en la nueva temporada porque no logró sacar nada positivo de un Palau Municipal d'Esports de Son Moix que, a pesar del horario atípico, presentó una gran imagen con 3.000 espectadores presentes. La primera ocasión del equipo verde pistacho no se hizo esperar. No pasó ni un minuto de juego cuando Mati Rosa estuvo cerca de estrenar el electrónico en el primer encuentro de liga en un buen inicio de los mallorquines. Lo intentaron en los primeros compases y como fruto a la insistencia llegaría ese primer gol de la temporada 2019/20. Lo firmaba Hamza que se aprovechaba de un rechace del portero visitante, Prieto, para marcar a placer, adelantar a su equipo y convertirse en el primer goleador del curso. El Palma buscaba el segundo con más frecuencia que su rival pero el Levante castigó a los baleares en un contraataque que culminó Cecilio para devolver el empate. No eran buenos momentos para los de Vadillo que además veían poco después que los colegiados les señalaban la quinta falta acumulada y que, a cuatro minutos del final, llevaban como consecuencia un doble penalti a favor del cuadro granota. El disparo de Cuzzolino salió fuera y el encuentro iría al descanso con empate a uno a pesar de que ambos equipos trataron de cambiar esa situación. La última buena ocasión la tuvo Palma en las botas de Ximbinha con un tiro exterior que salió fuera.

La reanudación del Palma fue buena pero rápidamente se encontró con un contratiempo inesperado y cargado de polémica. Lo que tenía que ser un saque de esquina para los mallorquines sería un saque de puerta para el Levante por error de los colegiados y eso pilló a contrapie a los baleares que veían como Sena le daba la vuelta al partido con un gol a placer y dejaba el partido cuesta arriba para los intereses locales. El control de la posesión era absoluto de los hombres de Vadillo que buscaban y buscaban sin premio la portería azulgrana. Joao tuvo varias ocasiones y Raúl Campos también dispuso de una gran oportunidad tras recorrerse el campo entero con el balón. Pero no había manera. El gol daba la espalda al Palma y se aliaba con un Levante que en los últimos minutos se centraba en echar el cerrojo a su portería con una defensa ordenada y activa. Ante esta situación, Vadillo decidió apostar por el ataque de cinco a poco más de tres minutos para el final pero la fortuna no cambió y el conjunto balear levantó el telón de la liga con una derrota polémica en casa.

Homenaje a los campeones

El Palma Futsal homenajeó en la previa del encuentro a los equipos campeones en las distintas categorías de formación del fútbol sala mallorquín tanto de liga como de copa en un reconocimiento que se está convirtiendo en tradicional en la primera jornada de liga en Son Moix. Todos los jugadores de los equipos campeones desfilaron por el parqué del Palau y se fotografiaron con los jugadores del Palma Futsal. Además, en el descanso del choque ante el Levante UD se realizó la presentación de uno de los equipos filiales de la entidad de Palma, el Alcudia FS, y regresó la tradicional diada previa a los partidos con un triangular benjamín con Viva Sport, Montesion y Bar Gost Sagrat Cor.