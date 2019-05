La hora de la verdad para el Palma Futsal

Llega el momento de la verdad. La lucha por el título de la Primera División de fútbol sala arranca este sábado (18:30 horas, IB3 TV) en Son Moix con el enfrentamiento estrella de los cuartos de final entre el Palma Futsal y el actual campeón, Movistar Inter, un duelo que se ha convertido en uno de los mejores partidos del mundo de los últimos años.

Los isleños inician el pulso por el título cargados de confianza tras ganar los dos partidos de la fase regular a los interistas y arropados por una afición que se volcará con su equipo otra vez más. Se acabó la fase regular y las opciones de fallar. El margen de error se ha agotado en una eliminatoria de cuartos de final que se juega al mejor de tres partidos con el factor pista a favor de los madrileños por lo que la ronda comienza este sábado en Son Moix y el segundo partir, y el tercero, si fuera necesario, se jugará la semana que viene en Torrejón.

Palma Futsal y Movistar Inter es un duelo que se ha convertido en uno de los mejores encuentros que se pueden ver en la mejor liga del mundo. Y de los más competidos. Los baleares han conseguido romper la supremacía del campeón de las últimas cinco ligas. Si antes era uno de esos partidos en los que el resultado parecía escrito antes de comenzar el encuentro, la realidad ha dado un vuelco en las últimas temporadas.

De hecho, sin ir más lejos, el Palma Futsal consiguió ganar los dos partidos de la fase regular de esta temporada. En Madrid venció por 4-5 y en casa por 3-2. La estadística juega a favor de los interistas en el precedente de la Copa de España de Valencia en la que Movistar Inter ganó por 3-2 en un partido muy competido y en el que el Palma Futsal fue por delante en el marcador durante muchos minutos del partido. Incluso, la temporada pasada los baleares golearon 5-0 a los madrileños en su visita a Son Moix por lo que llevan dos años sin ganar en Mallorca.

Ahora bien, pese a todo, el Palma Futsal no se fía. Se presenta en la cita con la idea de que pueden ganar si son competitivos pero esperan a un rival herido tras caer en las semifinales europeas y no ganar la Copa de España ni la Copa del Rey. La Liga es la única vía para conseguir un título esta temporada y eso hará que el reto sea más complicado. El factor pista es a favor del Movistar Inter ya que finalizó en la cuarta posición tras el empate del Palma Futsal en la última jornada que le condenó a la quinta plaza. Los de Antonio Vadillo quieren dar la vuelta a esta ventaja interista ganando el primer punto de la eliminatoria en casa y meter presión a los madrileños.

Antonio Vadillo ha convocado a toda la plantilla para el partido y este mismo sábado decidirá quiénes son los doce elegidos. El técnico asegura que «estamos muy ilusionados, con muchas ganas de hacer las cosas bien y con confianza de lo que somos capaces de hacer. Más allá de acabar la liga regular con un sabor agridulce por los dos empates últimos creo que nos llega el playoff en un buen momento. El equipo está muy maduro y con la intención de hacer un buen partido para tener muchas posibilidades de sacar el primer punto de la eliminatoria», manifestaba el entrenador del Palma Futsal ante los medios de comunicación.

Vadillo lo tiene muy claro. Considera que «el primer partido va a ser muy importante» para el desarrollo de la seria -al mejor de tres partidos- porque, en caso de ganar, sería meter en apuros al Movistar Inter que tendría que sacar los dos partidos del Jorge Garbajosa. «Más allá del factor cancha” favorable a los interistas, el técnico del Palma cree totalmente en las aspiraciones de sus pupilos y considera que «la eliminatoria está al cincuenta por ciento». «Nos centramos en que va a ser una eliminatoria en dos partidos y nos tenemos que centrar en el primero. Si somos capaces de sacar este punto va a ser muy importante para el devenir de la eliminatoria y sino ir allí a jugárnosla. Se me antoja una eliminatoria muy larga y si tenemos la suerte un poco de cara veo al equipo totalmente capacitado», explicaba un Antonio Vadillo.

En cualquier caso, Antonio Vadillo avisa del peligro del rival que, además, llega a esta cita con la necesidad de levantar el título para no cerrar el curso en blanco. Advierte que «Inter se va a tomar la eliminatoria como una auténtica final porque todo lo que no sea aspiración a título no le va bien y sobre todo con el formato de que si no juegas la final no acudes a Europa para ellos es muy importante». Además, explicó ante los medios que «no recuerdo nunca que Inter haya caído nunca en cuartos de final de playoff» por lo que imagina que «va a ser muy difícil» llevarse la eliminatoria aunque confía plenamente en los suyos.

El Palau Municipal d'Esports de Son Moix vivirá una tarde mágica de fútbol sala y no fallará a la gran cita con su equipo. El coliseo balear se llenará una vez más ya que apenas quedan 120 entradas a la venta por lo que se llenará el aforo antes del partido. La afición mallorquina no falla en las grandes citas y acada vez más apuesta por un deporte que ha aumentado el número de seguidores de forma considerable y que cada vez más asiste en masa al pabellón palmesano. La media de espectadores de toda la temporada supera los 2500 y hasta en tres ocasiones se ha llenado todo el aforo con casi cuatro mil espectadores en la grada, una imagen que se repetirá este sábado con aficionados procedentes de casi toda la geografía balear. Las últimas entradas se venderán en las taquillas abrirán a partir de 17:00 horas.