El exciclista español Alberto Contador ha presentado este jueves su equipo ciclista para la Mallorca 312 en el stand de OK Mobility en la Feria Internacional de Turismo 2025 (Fitur). El equipo OK Mobility, formado por once ciclistas profesionales y liderado por Alberto Contador, participará en la XV edición de la carrera Mallorca 312 OK Mobility el próximo 26 de abril.

Entre los ciclistas más destacados del equipo se encuentran talentos como el doble ganador del Giro de Italia y figura destacada del Tour de Francia Ivan Basso, la campeona olímpica Annemiek van Vleuten, el fisioterapeuta especializado en ciclismo y amante de los retos extremos Jesús «Chiquitín» o Daniel Sanz, especialista en pruebas de larga distancia. El exciclista Alberto Contador dijo estar «muy ilusionado» por liderar este proyecto y «este excepcional equipo ciclista». «Es un honor formar parte de un proyecto que une deporte y valores que inspiran», añadió. «Estamos preparados para dar lo mejor de nosotros en la Mallorca 312 OK Mobility, una carrera que ha crecido de forma extraordinaria en los últimos años, al igual que la expansión protagonizada por OK Mobility», aseguró. Por su parte, el CEO de OK Mobility, Othman Ktiri, mostró su entusiasmo al «pedalear por quinto año consecutivo junto a la Mallorca 312 OK Mobility». «Colaboración. Se trata de una declaración de nuestra identidad, nuestras raíces y nuestro compromiso con iniciativas que colocan a nuestra isla en el foco internacional como un destino sostenible y de calidad», puso de relieve. Durante el acto de presentación también se desveló el maillot del equipo, diseñado por el artista Ricardo Cavolo.