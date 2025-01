En el marco de la Feria Internacional del Turismo (Fitur) celebrada en IFEMA Madrid, se ha llevado a cabo la presentación oficial de la TotalEnergies Gran Fondo Alberto Contador. El evento tuvo lugar en el stand de OK Mobility y contó con la presencia de destacadas personalidades del ámbito deportivo y político. El acto fue conducido por Juan Mari Guajardo, reconocido speaker especializado en ciclismo, quien dio la bienvenida a los asistentes y presentó a los ponentes.

Othman Ktiri, CEO de OK Mobility, inauguró la sesión expresando su entusiasmo: «Desde OK Mobility estamos encantados de haber acogido la presentación de la Gran Fondo Alberto Contador en nuestro stand de FITUR. Ser patrocinadores oficiales de una carrera tan emblemática no solo refuerza nuestro compromiso con el deporte y sus valores, con los que nos sentimos reflejados, sino también con nuestra visión de conectar el deporte y el turismo como motores de desarrollo sostenible. Estamos convencidos de que será una edición memorable».

Seguidamente, Yolanda Pastor, alcaldesa de Oliva, acompañada por Joan Mascarell, concejal de Recursos Humanos, Modernización y Deportes de Oliva, destacó el impacto positivo de la Gran Fondo en la localidad, subrayando el impulso al turismo deportivo y los beneficios económicos y sociales que conlleva.

Luis Borho, director general del Oliva Nova Beach & Golf Resort, resaltó la colaboración continua con la organización del evento y las facilidades que el resort ofrece a los participantes y sus familias, garantizando una experiencia única.

Por su parte, José Luis Blázquez, representante de TotalEnergies, reafirmó el compromiso de la compañía con el deporte y la sostenibilidad, señalando que su patrocinio principal refleja los valores compartidos con la Gran Fondo Alberto Contador.

El cierre del acto estuvo a cargo de Alberto Contador, embajador de la Gran Fondo, quien compartió su pasión por el ciclismo y animó a todos los aficionados a unirse a la próxima edición del evento.

Apertura de inscripciones: 6 de febrero de 2025

Durante la presentación, se anunció que las inscripciones para la prueba ciclista se abrirán el próximo 6 de febrero de 2025. Los interesados podrán registrarse a través del sitio web oficial: https://granfondoalbertocontador.com/ .

Sobre la TotalEnergies Gran Fondo Alberto Contador