La vida de Carlos Radó (Palma, 1990) cambió de manera radical en 2021. Un coche de saltó una señal de stop y provocó un accidente a raíz del cual le seccionaron el tobillo izquierdo, aunque finalmente los médicos optaron por cortar un tramo más de la tibia. Empezaba una nueva historia, visitas a ortopedas, más de dos semanas en el hospital, horas de recuperación y buscar una nueva orientación para muchos aspectos de su devenir. Ya de pequeño, jugaba a pádel, pero lo dejó para volcarse en el fútbol, cogiendo de nuevo la pala en 2015 para alternar ambas modalidades.

Aquel accidente le obligó a dejar el balompié y buscar nuevos estímulos. «Y me dediqué al pádel», asegura. «Ha sido la motivación para levantarme cada día, y por ello, creo que mi caso ha servido de ejemplo para otras personas que han vivido situaciones similares a la mía», explica desde Cala Estancia este singular deportista que, tras siete meses de adaptación a su nueva prótesis, se vio obligado a empezar «de cero».

Jugador de pádel federado de Segunda Categoría, ha encontrado apoyo en el Pádel Asnimo y el Bendinat Urban Country Club, además de en la firma sueca Oxdog, a la que representa en el Inclusive Padel Tour, circuito dirigido a personas con discapacidad que tiene su base en Italia, pero que se ha expandido por otros países como España o Suiza, e incluso llegando a Dubai. En él juegan parejas en las que uno de los jugadores padece una discapacidad, buscando compensar los equipos a lo largo de doce pruebas.

«Fui el primero de Mallorca en participar y ahora somos cuatro», comenta a la vez que recuerda que, en los inicios de esta nueva etapa, se comprometió «a llegar al nivel que tenía antes» de 2021. «Con técnica y entrenamiento, iba a conseguirlo, lo sabía», relata, viendo la luz y recibiendo un espaldarazo importante en 2023, cuando surgió la oportunidad de disputar ese nuevo circuito. «Empecé en Milán, éramos unos veinte jugadores. No gané, pero me llevé el premio al mejor jugador y más tarde, en Madrid, ya nos impusimos», destacando la dificultad de desconocer al que será tu compañero cada semana, «porque cada vez tienes uno diferente».

Entrena en el Pádel Asnimo y juega en Bendinat, donde se ha integrado como uno más, aunque interiormente, Carlos es consciente de su nueva realidad. «Nunca me olvido de que me falta un pie, pero cuando juego me siento como uno más, y la gente me ha ayudado a ello», agradece, a la vez que tiene claro que su caso «debe servir de estímulo para otras personas», siendo un guía para otras personas. «Yo no tuve ese referente en quien inspirarme o apoyarme. Cuando te pasa una cosa así, te sientes solo, pero si pones ganas, ilusión y esfuerzo, ves que puedes conseguir lo que te propongas».

Para Carlos Radó, el pádel inclusivo se ha convertido en «una manera de superarte a ti mismo, dejar atrás el accidente o una enfermedad. Es una cuestión de actitud, de levantarte cada día con una motivación y un objetivo nuevos», explica. Y confiesa que, al principio, «es duro, es una cuestión psicológica, de cabeza, pero una vez que te lo crees, que pones ganas, el resto viene rodado», asegura este deportista ejemplar que ha hecho del pádel y del deporte unas armas y herramientas útiles para superar un momento traumático dentro de su vida personal.