Torneo de Pádel Ultima Hora By Espais integrals, una cita de cinco estrellas

Más de 300 jugadores en liza, cuatro categorías en disputa en categoría masculina y femenina y dos en mixtos, además de una organización impecable y unas instalaciones de ensueño. EI Torneo de Pádel Ultima Hora by Espais Integrals ha pasado el examen con nota. Las espectaculares pitas cubiertas del club organizador, Open Marratxí han sido escenario de una serie de disputados partidos que han hecho que durante los días que ha durado el torneo la emoción estuviera a la orden del día. Y es que cabe destacar que todos los partidos del torneo se han disputado en su totalidad indoor, lo que supone una novedad en este tipo de competiciones y un atractivo añadido para los participantes, que han podido exhibir su mejor juego sin temor a las inclemencias meteorológicas propias de esta estación del año.

Si algo cabe destacar asimismo ha sido el trato dispensado a los deportistas, que por el solo hecho de inscribirse recibieron un «Welcome pack» con diversos regalos y pudieron participar en el sorteo de nada menos que un viaje al Caribe de ocho días para dos personas con todos los gatos pagados.

El torneo ha contado con el patrocinio especial de Espais Integrals, además de Allsun, el Ajuntament de Marratxí y Reclam 2012. La lista de colaboradores que no han querido dejar de aportar su particular grano de arena en la promoción de un deporte que desde hace años no deja de crecer es asimismo muy extensa, contándose entre ellos MS, ExtraSpace, Mad Proyect, Clique, Cold Systems, Alopa, Clínica Londres, restaurante Variat, Ingener, Foto Ruano, Grup Concord, TBA Logstica, Clínica Udemax y Urban Sushi.

El torneo además de la gran participación permitió dar a conocer la enorme calidad de jugadores y jugadoras que hay en nuestra Isla y cómo evoluciona este deporte. EI Torneo de Pádel Ultima Hora by Espais Integrals es uno de los más esperados por parte de los participantes al tratarse también de uno de los últimos del año, lo que supone también un atractivo añadido antes de afrontar las fiestas de Navidad y fin de año.