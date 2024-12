El Torneo de Pádel Ultima Hora corona a sus campeones en unas finales de excepción

Las finales del Torneo de Pádel Ultima Hora by Espais Integrals no defraudaron a los casi 200 aficionados a este deporte que no quisieron perderse el espectáculo y, desde primera hora de la mañana y hasta mediodía, estuvieron presentes en las instalaciones del Open Marratxí. Una tras otra se fueron disputando todas las finales del torneo, que ha registrado la cifra récord de 300 participantes.

Así, en quinta categoría masculina se necesitaron tres sets para decidir la pareja vencedora, inclinándose la balanza en favor de Liberto Jiménez y José Manuel Alcaraz, que derrotaron a Javier Suasi y Diego Ávalos por 6-2, 1-6 y 5-7. En cuarta categoría Dani Carrera y Laure Sastre lo tuvieron más fácil, imponiéndose a James Ramírez y Valentín Gracia por 6-2 y 6-4. En tercera masculina, el equipo representante de Ultima Hora, compuesto por Toni Fuster y Mickey Salom, se alzó con la victoria al parar a la pareja Lluc Deyà-Francisco Javier Aguado por 6-3 y 6-2. En lo que se refiere al apartado femenino, hay que destacar la victoria en quinta categoría de Tina Bisquerra y Marga Pomar, representantes de Ultima Hora, que derrotaron a Laura Bibiloni y Nerea Escudero por 6-3 y 7-6. Hay que señalar que estas últimas habían apeado es semifinales a otro de los equipos de Ultima Hora, el compuesto por Alejandra Murphy y Maricarmen Martín. En cuarta categoría las jugadoras Alejandra Marcelo y Esther Arrom se impusieron por un doble 6-3 a Cati Riera y Juana Bernal. Marta Fernández y Cati Mercer necesitaron también tres sets (6-4, 2-6 y 6-2) para imponerse a Laura Serra y Cunera Cool en tercera categoría. En la categoría máxima femenina, la correspondiente a segunda, Claudia Iniesta y Laura Troya derrotaron a Paloma Picasarri y Laura Rey en un disputado encuentro que necesitó tres sets: 7-6, 2-6 y 6-2. El plato fuerte de la jornada matutina fue la disputada final de segunda categoría, que a pesar de solucionarse en dos sets, se jugó a un altísimo nivel. Daniel Calvo y Miguel Ángel Martínez perdieron ante Fran Ruiz y Juan Bosch por 7-6 y 6-3. En mixtos B, Fran Ruiz y Eli Sujie remontaron un set en contra para imponerse finalmente a sus rivales por 4-6, 6-2 y 6-2, mientras que en mixtos C, Rita García y Xisco S. ganaron a Raquel Pons y Miguel Pérez. Tras la disputa de las finales tuvo lugar la entrega de premios así como el sorteo, entre todos los participantes, de un viaje al Caribe de siete días para dos personas con todos los gatos pagados. Cabe destacar que todos los partidos del torneo se han disputado en su totalidad indoor, lo que supone una novedad en este tipo de competiciones y un atractivo añadido para los participantes, que han podido exhibir su mejor juego sin temor a las inclemencias meteorológicas propias de esta estación del año. Ello ha redundado como era de esperar en la participación, que ha registrado unos números que la organización no ha dudado en calificar de verdadero éxito. Toni Galmés (All Sun), Alfonso Moll (Ultima Hora), Joan Estarellas (Aj. Marratxi), Rafa Maldonado (Espais Integrals) y Matías Rosselló (Reclam 2012). El torneo ha contado con el patrocinio especial de Espais Integrals, además de Allsun, el Ajuntament de Marratxí y Reclam 2012. La lista de colaboradores que no han querido dejar de aportar su particular grano de arena en la promoción de un deporte que desde hace años no deja de crecer es asimismo muy extensa, contándose entre ellos MS, ExtraSpace, Mad Proyect, Urban Sushi, Clique, Cold Systems, Alopa, Clínica Londres, restaurante Variat, Ingener, Foto Ruano, Grup Concord, TBA Logstica y Clínica Udemax.