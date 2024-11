El mallorquín que da nombre a un modelo de pistola y fue el primer campeón del mundo

Dar nombre a un modelo de un arma de fuego no es algo corriente. Pero un mallorquín puede presumir de haber conseguido que su apellido se relacione directamente con una pistola. Más concretamente, la Tauler Model Military and Police, que data de 1932. Porque su mentor no es otro que Cristóbal Tauler Alòs, al que unas fuentes dan como natural de Palma y otras de Besalú (Girona), de la misma manera que el año de nacimiento no se ha acabado de definir, citándole en 1893 y 1894. Eso sí, fue Felanitx la localidad a la que estuvo más arrelado, siendo conocido en los ámbitos deportivos como 'es felanitxer'.

Fue inspector general de Policía y profesor de Armas en la Academia de Policía, participando por primera vez en los Campeonatos de España en 1921, logrando la categoría de Maestro Tirador con fusil y Tirador de Primera en pistola de guerra. En 1922 fue subcampeón de España y un año después, entró por primera vez en el equipo español, actuando en diversos eventos internacionales. Fue también distinguido con la Medalla Militar de Portugal, que sólo se concede en actos heróicos, tras batir récords nacionales de aquel país en pistola. Acreditación olímpica de Londres 1948 de Cristóbal Tauler. Incluso fue felicitado por el rey Alfonso XIII al ganar la Copa de Su Majestad la reina Madre y el primer premio de la tirada Marqués de Valdecilla. El monarca le espetó: «tú eres el tirador mallorquín», sabedor de sus orígenes y potencial. Tuvo que esperar a 1927 para que le concediera en Roma la denominación de Tirador Internacional, un año especial, pues logró la medalla de bronce en el Mundial. Pero el día que cambió su vida y la historia del deporte mallorquín y balear fue el 19 de agosto de 1929. En Estocolmo (Suecia), en el Mundial de Tiro Olímpico y en la modalidad de fusil de 300 metros en posición de rodilla, Cristóbal Tauler se proclamaba campeón del mundo. Era la primera vez que un deportista isleño lo lograba, un hito que sigue presente y abrió una interminable lista de personalidades que le siguieron, aunque el primer campeón del mundo mallorquín siempre será él. Otro hito en su carrera fue la clasificación para los Juegos Olímpicos de Londres 1948, siendo el primer tirador en competir en la gran cita -fueron cuatro baleares: Tauler, el boxeador Jim Oliver y los pentatletas José Luis Riera y Alberto Moreiras-. Crostóbal fue el número uno del equipo español, formado por seis tiradores, en las instalaciones de Bisley Camp. Tauler compitió en la modalidad de Precisión Carabina Tendido en 50 metros. Fue el 3 de agosto de 1948 y sobre 60 disparos en seis rondas de diez tiros cada una (600 en total), el mallorquín, que además fue el más longevo de toda la historia olímpica isleña, lograba una puntuación total de 572 (95+95+94+93+97+98), acabando en el puesto 62, siendo el mejor español en liza. Pistola del modelo Tauler Model Military and Police, fabricada por Gabilondo y Cía. Pero más allá de la deportiva, la otra faceta más desconocida de Tauler fue aquella de inspector de Policía y profesor de Armas de la Academia de Policía en Madrid, donde era toda una institución. La fábrica Gabilondo y Cía, famosa por sus pistolas Llama, fabricó una serie de armas por encargo de una empresa de Madrid, propiedad de Tauler, patentando la Tauler Model Military and Police allá por 1932, un arma con capacidad para siete cartuchos y con la que el histórico tirador mallorquín quiso dejar para siempre su huella en el campo que le apasionaba.