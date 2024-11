Cruce de denuncias en la Guardia Civil tras la acusación de un vecino de Campos al expiragüista olímpico Sete Benavides por la supuesta estafa de la empresa de inversiones de la que forma parte. Según el texto de la denuncia, el hombre, confiado por la presencia del deportista en la entidad de inversiones Golden Wallet Finance, decidió invertir 180.000 euros. Según explica el afectado en el texto legal, el capital y los intereses devengados se cobrarían a partir de junio y un segundo pago antes de que acabara el año, pero no ha cobrado el dinero.

Benavides, que irá a declarar el próximo lunes 18 de noviembre ante la Guardia Civil, ha respondido de forma contundente a las acusaciones de estafa alegando que se trata de «una denuncia falsa, el extorsionado hace meses soy yo». Por ello, ya está preparando diversas querellas en base al comportamiento mostrado por el denunciante que, según él, «está utilizando mi imagen pública, amenazándome, amedrentándome y extorsionándome desde este verano para conseguir lo que quiere».

Según explica el medallista olímpico, la empresa se encontraba en negociaciones con este vecino y es cierto que se produjo «un retraso en el pago, pero no tiene nada que ver conmigo, son cosas de la empresa», explica. Asegura que ya tenían fecha para firmar el contrato en el que se le devolvería el dinero al vecino inversor, y que éste «no se presentó».

Sete Benavides, estrechamente ligado a este proyecto desde hace varios años tal y como indica en su LinkedIn, dice que «se ha invertido mucho esfuerzo, dedicación y esmero en sacar adelante la empresa y que, con esta mala reputación, se pretende hundir el negocio y a mí», por lo que ha salido al paso de las acusaciones dando su versión sobre lo ocurrido.

«No ha querido utilizar la vía correcta, me ha llegado a decir en persona 'voy a denunciarte públicamente para que vean como estafas a la gente', desde el verano ha estado amenazándome, incluso a través de otras personas, me ha enviado empresas de cobro, hasta amenazas físicas», explica Sete, visiblemente enfadado.

Asegura que el hombre se puso nervioso antes de que finalizaran los plazos de pago y «ya acusó a la empresa de estafar y engañar a familias; yo sólo estoy ejerciendo mi trabajo y este tipo de cosas no son aceptables», mantiene, «ahora me ha denunciado a la opinión pública para agilizar su trámite».

Alfonso Benavides confirma que ya ha tomado medidas legales contra la acusación y se siente airado «porque ha buscado el titular fácil de 'Sete Benavides me ha estafado 180.000 euros', no, eso no es verdad, y ahora tengo que estar defendiéndome como si el delincuente fuera yo. Existen las pruebas documentales que explican lo ocurrido; quien nada esconde, nada teme y yo jamás me he quedado con medio céntimo de nadie, nunca, todo lo que he ganado ha sido con mi sudor», zanja.