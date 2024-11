A primera hora de la mañana de este domingo, desde Valdemossa, arrancaba la última de las principales distancias de Mallorca by UTMB, la CDA, Camins de s’Arxiduc, categoría 20K. Un total de 26 kilómetros, con 1.000 metros de desnivel positivo y 1.300 de negativo. Un total de 970 corredores tomaban la salida para llegar al pueblo de Deià y, siguiendo la línea del horizonte con el mar Mediterráneo, transitar por caminos y senderos hasta alcanzar el mar en el Port de Sóller.

Alrededor de las 11 horas, y tras 02:13:32, Eduard Hernández cruzaba la línea de meta en el Moll Comercial de Port de Sóller. El corredor catalán, que ha ido en segunda posición durante casi todo el recorrido, aprovechó los últimos kilómetros para adelantar al francés Valentin Benard. «He podido seguir la estrategia que había planificado y al final ha sido cuando he hecho un sprint», ha indicado el catalán. Tras él, en 02:04:51, entraba en meta Valentin Benard, ganador el miércoles de la prueba Escales del Calvari. El austriaco Dominik Matt completaba el podio con un tiempo de 02:05:77.

En categoría femenina, la suiza Judith Wyder, undécima mujer con mayor UTMB® Index del mundo, no tuvo rival y se clasificó séptima en la general, primera en categoría femenina, con un tiempo de 02:13:32. «Estoy encantada de estar aquí. Me lo he pasado muy bien. Ayer pude entrenar en parte del recorrido de la ETM y me encantó. Recomiendo a todo el mundo que venga el próximo año a participar en este evento, y a disfrutar de esta isla tan bonita», indicó la corredora, para la que el secreto de su éxito radica en «disfrutar de lo que hago, y estar muy agradecida a todas las persones que hacen posible que yo esté aquí».

Los mejores de la prueba masculina de la jornada del domingo.

En un tiempo de 02:25:06, la atleta local Bel Calero se llevó el segundo puesto. «Estoy muy feliz de correr aquí, y ver tanto nivel de atletas en la isla». La tercera clasificada fue la italiana Margherita Vitali, que paró el crono en 02:32:41.

Alrededor de las 10 horas se celebró la carrera Joves Promeses para aquellos jóvenes de entre 16 y 18 años que querían disfrutar de todo lo que representa participar en una prueba de Mallorca by UTMB®, con triunfos para el corredor español Joan Barceló y la británica Amelie Lane. Los atletas salieron de Deià y realizaron el último tramo de la CDA, comprendido entre esta población y Port de Sóller. En total, 13,9 kilómetros con 393 metros de desnivel positivo.

A las 12 horas, en el Moll Comercial de Port de Sóller, se ha procedido a la entrega de premios de las distancias CDA y Joves Promeses, mientras que alrededor de las 14:30 entraban en meta los últimos corredores de la CDA.

Mallorca by UTMB cierra de esta manera una primera edición marcada por la DANA, pero sobre por la gran labor que los equipos humanos han realizado durante día y noche para que al menos pudieran celebrarse dos de sus cuatro principales distancias.