La primera edición de Mallorca by UTMB reúne a la élite mundial del trail running

Una semana para que arranque uno de los últimos grandes eventos de trail running del año. Del 30 de octubre al 3 de noviembre, la isla balear de Mallorca acogerá la primera edición de Mallorca by UTMB, una cita que congregará a algunos de los mejores atletas del mundo.

Con 3.400 corredores inscritos, un 54% de participantes extranjeros, y todos los dorsales agotados desde hace meses, Mallorca by UTMB se estrena como uno de los eventos que, en su primer año, más interés ha despertado entre los aficionados a este deporte.

España, Francia, Gran Bretaña, Alemania, Bélgica, Italia, USA, República Checa, Polonia, y Argentina son los países con mayor número de inscritos, aunque hay corredores de más de 70 nacionalidades.

Este evento, respaldado por el Govern de les Illes Balears, el Consell de Mallorca, la Mancomunitat de la Serra de Tramuntana, y los ayuntamientos por donde pasan las carreras, tiene entre otros objetivos, diversificar el turismo y atraer a un tipo de visitante más relacionado con el deporte y con un fuerte compromiso con el respeto a la naturaleza.

También cuenta con la colaboración de la Federació Balear de Muntanyisme i Escalada y la Federació d'Atletisme de les Illes Balears.

«Mallorca by UTMB no es solo una competición, es una ventana al mundo que muestra nuestra rica biodiversidad, nuestros paisajes únicos, y, sobre todo, la capacidad de Mallorca para acoger eventos de primer nivel. Queremos que quienes nos visitan, ya sean deportistas o aficionados, se lleven una experiencia única, donde deporte, cultura, y naturaleza, se fusionen en perfecta armonía. Como conseller de Turisme, Cultura i Esports, me siento orgulloso de ver cómo nuestra isla sigue avanzando hacia la excelencia con eventos de esta magnitud. Mallorca by UTMB® no solo beneficia al sector turístico, sino que también promueve un estilo de vida saludable y activo, al mismo tiempo que fomenta el respeto por el entorno natural», ha indicado Jaume Bauzà, conseller de Turisme, Cultura i Esports del Govern de les Illes Balears.

Un evento con competiciones para todos

Cuatro principales distancias componen Mallorca by UTMB: Serra de Tramuntana (SDT), en la categoría 100M; Mallorca 5000 (M5000), en la categoría 100K; Els Tres Mils (ETM), en la categoría 50K; y Camins de s’Arxiduc (CDA), en la categoría 50K.

Serra de Tramuntana (SDT), la carrera de la categoría 100M, con 146 kilómetros y aproximadamente 6.000 metros de desnivel positivo, es una prueba solo apta para valientes. Arrancará el viernes 1 de noviembre a las 22:00 horas desde el pueblo de Sóller y ascenderá hasta la Serra de Tramuntana, donde los corredores podrán disfrutar de un paisaje inigualable, para de nuevo regresar al nivel del mar y alcanzar la meta, en el Port de Sóller.

El recorrido de la 100K, la Mallorca 5000 (M5000), también parte del pueblo de Sóller y tiene su meta en la localidad de Pollença. Alrededor de 69 kilómetros con 4.350 metros de desnivel positivo. Una aventura que comenzará el viernes 1 a las 6:00 de la mañana. La Mallorca 5000 será el Campeonato Balear de Ultradistancia de la FBME.

Els Tres Mils (ETM), 47 kilómetros y 2.300 metros de desnivel positivo entre pinos, brezos y montañas. La distancia 50K supondrá una auténtica experiencia a través de la naturaleza. Partirá de Sóller el sábado 2 de noviembre a las 7 de la mañana, y tendrá una duración máxima de 11 horas, con llegada al Port de Sóller.

La distancia más corta de Mallorca by UTMB®, la 20K, Camins de s’Arxiduc (CDA), que comenzará el domingo 3 a las 9:00 de la mañana y cuenta con alrededor de 26 kilómetros, cambia de punto de partida para salir de la bella localidad de Valldemosa, pueblo histórico de Mallorca, y finaliza también en el Port de Sóller. Aproximadamente 1.000 metros de desnivel positivo y 1.300 de negativo para vivir una experiencia mágica entre el verde de la Serra de Tramuntana y el azul del Mediterráneo.

Además, el miércoles 30 de octubre, a las 18:00, se celebrará la prueba Escales del Calvari, un reto vertical en las míticas escaleras del Calvari, en la localidad de Pollença. Un total de 365 escaleras esperan a los corredores, en un formato de eliminatorias explosivas.

El sábado 2 de noviembre, en el Port de Sóller, los protagonistas serán los niños, con las Kids Race para edades comprendidas entre los 0 y los 16 años, que forman parte del Circuit de Curses Serra de Tramuntana organizado por el Consell de Mallorca. El domingo será el turno de las Jóvenes Promesas, un evento pensado para aquellos jóvenes de entre 16 y 18 años que quieran disfrutar de todo lo que representa participar en una prueba de las UTMB® World Series.

Mallorca by UTMB nace como un acontecimiento para todos, con pruebas para cualquier edad y nivel, cuyo propósito es promover e impulsar el mundo del trail running.