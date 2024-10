La edición número quince de la marcha cicloturista Mallorca 312 OK Mobility reafirma su estatus como la carrera amateur con mayor aceptación del mundo. Y es que de cara a la edición de 2025, que se disputará el sábado 26 de abril próximo, las inscripciones se agotaron de forma prácticamente inmediata, consolidando una vez más el prestigio y la enorme demanda que rodea a este evento ciclista. Así, se colgó el cartel de 'sold out' con 8.500 dorsales en liza.

Año tras año, miles de ciclistas de todo el mundo se disputan las limitadas plazas para ser parte de esta experiencia única, y en el momento en que se produjo el 'sold ou', había más de 18.000 usuarios en cola en la página web deseando conseguir una de las preciadas plazas que dan derecho a participar en el evento.

En la pasada edición las inscripciones se agotaron en tan solo 6 minutos y de cara a este 2025, la respuesta ha sido aún más impresionante, lo que demuestra que la Mallorca 312 OK Mobility se posiciona como la prueba amateur más codiciada a nivel mundial. El tiempo en el que se cerraron fue inferior al de hace doce meses, fijando un nuevo récord.

Con recorridos de 312, 225 y 167 kilómetros a tráfico cerrado, la Mallorca 312 OK Mobility no solo destaca por su impresionante demanda, sino también por ofrecer una experiencia segura y de altísima calidad a los inscritos, llegados de todo el mundo. Los participantes tienen la oportunidad de recorrer algunos de los paisajes más icónicos y desafiantes de la isla, en una prueba que no solo pone a prueba sus capacidades físicas, sino también su resistencia mental.

Además, ciclistas habituales y legendarios como Alberto Contador, Sean Kelly, Miguel Induráin, Joseba Beloki, Vincenzo Nibali o Pedro Horrillo, quienes han participado en casi todas las ediciones desde el inicio de la carrera, se preparan una vez más para formar parte de esta gran cita, consolidando su vínculo con la prueba y su espíritu de superación.

«El hecho de que las inscripciones se agoten tan rápidamente nos confirma que estamos haciendo bien las cosas. Sabemos que siempre se puede mejorar y en eso no escatimamos esfuerzos. Nos sentimos muy orgullosos de poder ofrecer a los ciclistas una experiencia inolvidable y segura, donde cada detalle está pensado para que disfruten al máximo», asegura Xisco Lliteras, CEO de la Mallorca 312.

Durante los cuatro días previos al inicio oficial del periodo de inscripción, la organización habilitó un plazo exclusivo para los residentes que han participado en ediciones anteriores. Este periodo especial les permitió inscribirse sin complicaciones, asegurando su plaza en la próxima edición. Estos ciclistas son considerados los mejores embajadores del evento, ya que su lealtad y pasión reflejan el verdadero espíritu de la Mallorca 312 OK Mobility.

La Mallorca 312 es una de las principales carreras ciclistas amateur a nivel mundial. Con 312 kilómetros a recorrer y un desnivel acumulado de más de 5.000 metros, cada edición reúne a 8.500 ciclistas que buscan enfrentarse a este desafío único, que combina deporte, paisaje y compañerismo en un evento inolvidable.