Javier Bonet: «Queremos que Palma sea sede de grandes eventos»

Javier Bonet Díaz (Palma, 1985) es el regidor de las carteras de Turisme, Cultura, Esports y Coordinación Municipal del Ajuntament de Palma. De mirada curiosa y respuesta rápida, el concejal atiende a Ultima Hora en su despacho del edificio Ca'n Oms. Silencia su teléfono. La entrevista se prolonga por espacio de 39 minutos. Durante este tiempo le han entrado 62 mensajes de WhatsApp. Hagan las cuentas de la cantidad que puede recibir en un solo día.

Tres carteras: Turismo, Cultura i Esports. Así durante un año y tres meses. ¿Cómo lo lleva?

Lo llevo bien y puede parecer que lo diga para salir con corrección, pero tengo grandes equipos en las tres áreas y entre todos vamos sacando el trabajo adelante. Es cierto que no nos podemos conformar solo con esto, había que dar un paso más, que es lo que nos marcamos y en las tres carteras se están consiguiendo importantes avances para la ciudad.

Hablemos de la cartera de Deportes. ¿Era tal y como se esperaba o se ha llevado alguna sorpresa?

Sabía que habría muchos problemas en el área, pero no me imaginaba que fueran de esta magnitud y cuando me refiero a problemas hago hincapié a la carencia de instalaciones, a la desorganización interna que encontré y a la demanda de servicios para practicar deportes. Durante estos últimos 20 años, por ejemplo, hemos perdido algún campo de fútbol de los que había y no hemos construido de nuevos salvo el del Verge de Lluc y polideportivo solo tenemos uno más y en dos décadas hemos ampliado la población en 120.000 personas, por lo tanto las carencias son palpables y no hubo ningún tipo de planificación.

¿Ha sido como comenzar de cero en algún sentido?

No seré yo quien diga que se empieza de cero porque estás restando importancia al trabajo previo, que seguramente algo se ha hecho, pero la verdad es que necesitamos situar el número de instalaciones necesarias para dotar a la ciudad de espacios que puedan dar cabida a todos, pero también hay que pensar en el futuro, no solo en el presente.

¿Lo que más le ha sorprendido?

El buen talante de prácticamente la totalidad de Federaciones y Clubes de todos los deportes, también su profesionalización y tener unos clubes de élite de primera categoría en la ciudad en disciplinas como el fútbol sala, el baloncesto, el voleibol, el hockey y el fútbol es todo un privilegio.

¿El problema está en las instalaciones y la necesidad de compartir una en especial como la de Son Moix?

—Hablamos a nivel profesional, pero también hay que dar soluciones al deporte amateur y al de base también. Aquí nos encontramos que tenemos 30 equipos de fútbol, 15 de baloncesto y todo necesitan espacio para entrenar y jugar y los equipos de élite necesitan una acorde a su condición y solo tenemos Son Moix y es ahí donde tienen que convivir los cinco equipos de élite.

¿Es buena es convivencia?

Diría que sí, que hay buena sintonía, pero como en todas las familias salta alguna chispa, pero el año pasado funcionó relativamente bien y tanto es así que el Palma Futsal fue otra vez campeón de Europa. Tenemos muy buena relación con todos los clubes y nos sentamos en muchas ocasiones con problemas serios y otras para debatir asuntos varios. El diálogo es semanal, incluso en dos o tres ocasiones por semana para atender sus inquietudes.

En el terreno del Lluís Sitjar tienen previsto levantar un polideportivo que suavice este problema. ¿En qué fase se encuentra esta iniciativa?

El alcalde Jaime Martínez ya comunicó que nuestra intención es recuperar esa zona en la que se encontraba el Lluís Sitjar y construir un palacio municipal de deportes algo más pequeño, en torno a una capacidad para 2.000 espectadores además de ser multiusos y donde no solo se puedan ubicar acontecimientos deportivos. Esta ciudad no tiene un pabellón donde se puedan celebrar conciertos o encuentros y es romántico incluso recuperar esa zona para un uso deportivo de primera categoría. Ahora está en la fase de la redacción del concurso de ideas y nuestra intención es que de servicio y que embellezca el barrio, que no sea una simple caja.

¿Es uno de los asuntos estrella en su hoja de ruta esta legislatura?

Es un gran eje, pero hay muchos más porque había muchas carencias como le he dicho. No se podrá acabar esta legislatura. Si digo lo contrario me pillaría los dedos, pero al menos se estará construyendo y será de poco tiempo que se pueda inaugurar.

¿Su gran objetivo de gestión cuál es?

Tengo dos grandes retos, adaptar las instalaciones municipales para la realidad actual y lo que nos viene de cara al futuro y por otra parte asegurar que cualquier niño pueda elegir libremente el deporte que quiera practicar sin que ningún factor externo le limite su decisión. Y esto en ocasiones es un tema de coordinación y ordenación, no solo de construcción.

¿Cómo está la construcción de la pista de atletismo de Camí dels Reis?

Nos encontramos un buen proyecto con un presupuesto asignado, pero había un problema. Si alguien hubiera ido al solar habría visto que hay unos cables de alta tensión aéreos que tienen que soterrarse y eso requiere de un proyecto con Endesa y todo esto retrasa la ejecución. Hay que saber cómo se hace, quién ejecuta la obra y el coste que lleva, que valoramos en unos quinientos mil euros. Algo que no se había pensado ni presupuestado y me imagino que el anterior regidor no había ni ido a comprobar que ahí existía ese problema. El proyecto no se puede ni tan solo licitar hasta que no tengamos el cableado bajo tierra.

La subida de tasas a las escuelas del IME ha generado inquietud entre los padres. ¿Tienen previsto algún tipo de acción al respecto?

Las escuelas municipales se quedan desiertas en ocasiones porque el coste que la administración tiene pensado para llevar a cabo este tipo de actividades no se ajusta a las necesidades de las empresas, clubes o federaciones que ejecutan estas actividades. Tenemos que subir un poco lo que ofrecemos y la empresa que después ejecuta estas escuelas municipales también tiene que subir el coste para el niño que quiera acudir. Es un producto que no está funcionando y no lo hace porque no somos capaces de dimensionar lo que pagamos en relación al cobro del explotador final. En resumen, para paliar este problema sacamos una línea de subvenciones para las familias que no se puedan permitir la subida. En ocasiones serán cantidades de cincuenta euros a lo largo del año, pero si un niño quiere hacer deporte y cincuenta euros es el motivo por el cual no pueda hacerlo, tenemos que ayudarle. Están en marcha esta subvenciones.

Durante este tiempo también se ideó ampliar el circuito de Son Oms y construir un circuito de BTT en Can Valero. ¿Se ha avanzado al respecto?

La pequeña frustración que puedo tener como regidor es que el alcalde, juntamente con el equipo de Deportes tomamos una decisión, la dotamos económicamente dentro de unos presupuestos y no podemos licitarla o llevarla a cabo porque empieza una carrera burocrática administrativa de esta casa. No tenemos dimensionado el IME a la realidad actual. Tenemos un ingeniero en todo el IME que revisa una caldera o revisa un campo nuevo o un polideportivo y por lo tanto no llega a todo y esto es frustrante. Sabemos lo que queremos hacer, cumplimos con los pasos y se queda parado. No critico a nadie, simplemente digo que la dimensión actual del IME no nos permite llegar a hacer todo lo que queremos. Lleva como un reloj el día a día, pero cuando lo sacas de ahí, no avanza y hay que tratar de adecuarlo a la realidad actual y no hablo de contratar a cincuenta personas. Hablo de que si se necesitan dos ingenieros más, debemos poder tenerlos. Confío en que estos proyectos salgan porque son fruto del trabajo de un año y medio. Pedimos disculpas por haber metido otro ritmo, no solo yo, este equipo en general para intentar hacer más cosas, pedimos disculpas al funcionariado que pueden ver que van a tope, pero los ciudadanos se merecen que esta administración vaya a tope.

¿Apuesta su administración por la organización en Palma de grandes acontecimientos deportivos?

Queremos grandes eventos internacionales en la ciudad de Palma porque te posicionan en el mapa y te vinculan con el deporte, por eso la vinculamos al deporte, porque creemos que mejora el posible visitante que llegue a la Isla. Empezamos a trabajar con la Intercontinental del Palma Futsal para poder disfrutar aquí del campeonato del mundo en Son Moix.

¿Una etapa de la Vuelta entraría en sus planes?

Sin duda, pero también le seré sincero, a día de hoy no estamos preparados para poder llegar a ello. La queremos, sí, como también queremos ser protagonistas de otros eventos nacionales e internacionales que sean atractivos para residentes y visitantes. Aquí hemos tenido muchas propuestas de eventos internacionales de artes marciales, de baloncesto, de ciclismo y esta semana hemos presentado los Premios Mundiales de la Federación Internacional de Motociclismo que nos permitirá tener a los mejores pilotos del mundo aquí durante una semana y trabajamos para que un día de los que permanecerán en la Ciudad podamos disfrutar de una exhibición de primer nivel en la ciudad de Palma.

Javier Bonet, en un momento de la entrevista con Ultima Hora. FOTO: PERE BOTA.

Las instalaciones futbolísticas municipales también han sido foco de actuaciones por su parte.

Es una deuda histórica de esta ciudad con los clubes. Hace 24 años se llevaron a cabo ciertas inversiones y ya está y yo he vivido campos de fútbol como jugador y ahora los vivo como padre que tienen unos vestuarios en situación precaria y si se mantienen es porque los directivos se encargan de ello, no porque el ayuntamiento haya hecho algo los últimos 20 años y los campos necesitan una reforma integral de vestuarios, de espacios sociales como puedan ser las oficinas y demás, porque se firman fichas dentro de almacenes y eso no puede ser. En toda España tienen las gradas cubiertas porque llueve y nosotros las necesitamos cubrir porque hace sol y estamos analizando medidas para cubrir las gradas de todos los campos, instalando también placas solares y que a su vez los campos puedan ser autosostenibles. Son 17 campos de fútbol municipales.

Otra de sus iniciativas es contar con una Escuela Municipal de Vela.

Queremos forzar a Autoridad Portuaria, que se me entienda la palabra, que dentro de esta posible reforma que se está planteando haya un espacio para una Escuela Municipal de Vela porque no tiene ningún sentido que en una ciudad en la que nos bordea el mar, los niños no puedan disfrutar de ella y que la ciudad viva de espaldas al mar. Si hay una semana blanca los niños se van a esquiar y aquí no hay una semana azul para poder adentrarse en los deportes náuticos. El Club Náutico hace un trabajo espectacular, tiene jóvenes y cosecha grandes éxitos y somos unos firmes defensores de su labor.

¿Puede concretarnos algo respecto al homenaje a Rudy Fernández?

Estamos hablando del jugador con más olimpiadas de la historia por delante de otros grandes, es un deportista palmesano que siempre que tiene oportunidad habla de Palma y regresa a la ciudad y con su retirada todos hemos perdido algo en el mundo del baloncesto. Palma le tiene que brindar un homenaje como le corresponde y trabajamos junto al Govern y a la Federación Balear de Baloncesto para llevar a cabo un sentido tributo a Rudy. Espero en breve poder concretar más detalles. Debe tener una despedida en su ciudad, con su gente y con el Sant Josep que le vio nacer.

¿Qué tal las relaciones con el Real Mallorca y el Atlético Baleares?

Las relaciones con ambos son exquisitas. Deportivamente van bien y esto es una gran satisfacción. Son Moix es una instalación renovada y con el Atlètic estamos negociando por que en 2026 finaliza su contrato con la Federación de Futbol y hemos empezado a hablar para, en algún momento, el Ajuntament ponga a disposición una instalación municipal para que el club pueda tener un campo donde jugar y ubicar a sus equipos base. Tenemos una serie de terrenos identificados para poderlos construir, además con uso deportivo y lo ideal en esta legislatura es poder empezar dos campos. A día de hoy hay tres clubes que no tienen un campo solo para su disfrute. Nuestra ilusión es que cada club pueda tener una sede.

Javier Bonet, en una imagen captada en Ca'n Oms. FOTO: PERE BOTA.

EL JAVIER BONET MÁS PERSONAL

Hábleme de sus tiempos de futbolista.

He jugado a fútbol sala toda la vida porque estaba en Montesión, después jugué al fútbol en el Gènova y en el Ferriolense.

¿Algún entrenador que recuerde especialmente?

Tropi, una leyenda en el Espanya de Llucmajor. El dueño del Tropical y era el técnico en el Ferriolense.

Lleva tres carteras muy complejas. ¿Le faltan horas al día?

—Mire. Mi hija Blanca de dos años se acuesta cada día a las nueve de la noche y el reto diario es ese, llegar antes de que se meta en la cama y estar un tiempo con ella.

¿Qué siente cuando escucha o lee que es el hombre fuerte del Ajuntament?

Me da vergüenza. Soy una persona muy tímida. La persona fuerte del Ayuntamiento es el alcalde Jaime Martínez, el resto intentamos facilitarle un poco las cosas.

¿Cuántos mensajes de WhatsApp puede recibir a lo largo del día?

Durante esta media hora que llevamos hablando han entrado más de 62 y cuatro llamadas. El WhatsApp es lo que más me estresa. Estas 62 llamadas son de peticiones de gente que tiene una petición importante y que si no contestas puede pensar que lo suyo no te importa y no es así. Por las noches intentas tratar de contestar todo lo que te queda del día.

¿Cómo es su día a día cuando está en Palma?

Tenemos una norma y es que cada día tenemos que llevar a la niña al colegio. El niño ya va a pie. A Blanca la dejamos en la escoleta y después vengo al Ajuntament y empieza la odisea.

¿Qué es lo más atrayente de su trabajo?

Que ningún día es igual al otro.

¿Come en casa?

Nunca.

¿Cena?

Eso es una norma que también implantamos salvo fuerza mayor. Cenamos juntos con nuestros hijos.

¿Qué es lo mejor de la política?

Pensar que trabajas para los ciudadanos de Palma.

¿Y lo peor?

El odio instaurado entre los mismos políticos.

¿Su equipo del alma?

El Real Mallorca.

¿Su deporte preferido?

El fútbol.

¿Cómo desconecta?

Con mis hijos y en ocasiones jugando a la Play.

¿Su gran sueño en la política?

El lugar que ocupo ahora ha llenado cualquier sueño que pudiera tener.

Comparte vida con Marga Prohens. ¿Cómo es vivir con la presidenta del Govern?

Es una cuestión de logística familiar un poco diferente al resto, pero también igual. Tenemos muchos abuelos que nos ayudan y además tenemos otra norma y es la de no hablar de trabajo en casa.

¿Se cumple?

No.

¿A qué hora dejan de sonar los teléfonos en casa?

Si no hay nada especial, sobre las once de la noche.

¿Es más de prensa de papel o digital?

De papel.

¿En qué destaca a nivel personal?

En la cocina. Me encantan los arroces y la cocina a la antigua, eso que necesita el chup chup.

¿Qué es lo que le hace perder los nervios?

Que las cosas no salgan.

¿Su mejor virtud?

La paciencia.

¿Su peor defecto?

Soy muy perfeccionista y esto llega un momento que agota.