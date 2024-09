Retrasos en las obras de la nueva pista de atletismo de Son Moix

El Ayuntamiento de Palma ha informado este viernes que se ha visto «obligado a modificar los plazos previstos» para la construcción de la nueva pista de atletismo de Son Moix debido «a problemas de previsión». En un comunicado de prensa, ha detallado que en el momento de licitarse la redacción del proyecto inicial durante la legislatura anterior, «no se contempló la existencia de líneas de cableado eléctrico de media tensión que pasan por el solar destinado a las nuevas instalaciones».

Por ello, indica el ayuntamiento, se ha tenido que realizar «un nuevo proyecto de soterramiento, que ya ha sido visado, y que está a la espera de la confirmación de Endesa, propietaria del cableado».

Entonces las obras de la pista de atletismo no podrán licitarse ni iniciarse hasta que estas líneas eléctricas no hayan sido retiradas, lo que provocará una ralentización de los plazos previstos.

En este sentido, el regidor de Cultura y Deportes, Javier Bonet, ha lamentado esta situación que provocará un retraso de los plazos previstos. «Una vez más, queda reflejada la falta de previsión, dejadez y las prisas del anterior equipo de Gobierno, que ante una gran inversión como esta no se dio cuenta de la existencia de una línea de cableado que debe soterrarse antes de proceder a la ejecución las obras», ha considerado. Finalmente, el soterramiento de este cableado eléctrico tendrá un coste que asciende aproximadamente a 500.000 euros el presupuesto inicial (271.468,19 euros de precio de obra y 62.404,21 euros a Endesa para realizar la conexión del nuevo soterramiento, ambos con IVA incluido).

Mentiras

Desde el PSOE no tardaron en responder a Javier Bonet y aseguraron que la información «es mentira porque las torres eléctricas se tenían en cuenta desde el comienzo. Es una excusa para no iniciar el proyecto. En el plano aparecen perfectamente y se observa que ya estaban cuando iniciamente nosotros el proyecto», relató Francisco Ducrós, portavoz de los socialistas en Cort.