El campeón de Canadá, Michael Woods (Israel Premier Tech) se impuso en solitario en la decimotercera etapa de la Vuelta disputada entre Lugo y Puerto de Ancares, de 176 kilómetros, en la que salvó la roja Ben O'Connor después de que Roglic rentabilizara un ataque que le permitió limar 1.54 minutos al líder australiano. El mallorquín Enric Mas perdió un minuto respecto a Roglic y queda a 3.01 del líder.

Wood, ilustre veterano nacido hace 37 años en Toronto, fue el más fuerte en la multitudinaria escapada del día y firmó su tercera etapa en la Vuelta en solitario, señalando el nombre de su país en el maillot de campeón nacional. Tras un tremendo esfuerzo en el ascenso al Puerto de Ancares, entró en meta con un tiempo de 4h.19.51, a una media de 40.5 km/hora.

Gloria para este corredor que ganó la etapa del Puy de Dôme en el Tour de Francia 2023, tercero en el Mundial 2018 que ganó Valverde en 2018, un exatleta mediofondista de nivel internacional que cambió las zapatillas de correr por la bicicleta debido a una lesión en el pie.

Woods batió por 45 segundos al campeón suizo Mauro Schmid (Jayco Alula), por 1.11 a Marc Soler, de nuevo en la pelea, y en 2.56 al belga Wout Van Aert, infatigable en la fuga y nuevo líder de la montaña.

Roglic castiga a todos sus rivales y se aproxima a O'Connor

Por detrás la historia tuvo un claro protagonista, el esloveno Primoz Roglic, quien atacó en el sector de favoritos a 4 km de meta para soltar uno a uno a sus rivales y castigar duramente a O'Connor, quien salvó por 1.21 el maillot rojo.

Roglic, tres veces ganador de la Vuelta, no tuvo rival en la terrible subida a Ancares, distanció a todos los candidatos de la general. Aventajó en 35 segundos a Mikel Landa, de nuevo delante, en 44 a Carlos Rodríguez, en 58 a Carapaz y Mas y en 1.54 a O'Connor.

Se anima la general a un paso del Cuitu Negru del sábado. Roglic muerde los talones a O'Connor, Enric Mas también avanza a 3.01, Carapaz al lado a 3.13 y Mikal Landa se apunta a discutir el podio a 3.20. Carlos Rodríguez, el mejor joven, es sexto a 4.12.

Van Aert siempre en la batalla

Una de las etapas más esperadas de la Vuelta 2024 comenzó como las anteriores, con la tendencia de fuga numerosa y permitida,. Esta vez salieron del pelotón 23 hombres, entre ellos Van Aert, que no se pierde una con su flamante maillot verde, y tres hombres del UAE dispuestos a rematar con un triunfo de etapa, ya que no se lucen desde el inicial triunfo de McNulty en la crono de Lisboa.

Van Aert siempre va a la batalla, no se conforma con los 3 triunfos en la Vuelta que ya se reflejan en su palmarés. Luchó por los puntos de la montaña, y desplazó a Adam Yates al frente de dicha clasificación puntuando en cabeza en el Alto Campo de Arbre (3a, 5 km al 5,9) y Alto O Portelo (2a, 7,7 al 5,1), por donde la escapada de 23 hombres sacaba una ventaja de 11 minutos al pelotón.

Marc Soler, Jay Vine (UAE Team Emirates) y Wout van Aert (Visma-Lease a Bike) se destacaron de sus compañeros de fuga en el último kilómetro de O Portelo, pero solo fue un toque de alarma, ya que se recompuso el grupo de 23 camino de Ponferrada, localidad que albergó hace 10 año el Mundial que ganó Kwiatkowski.

Cerca del Castillo de los Templarios la ventaja de los rebeldes superaba los 15 minutos, la más amplia de la Vuelta 2024, lo que daba idea de la actitud del pelotón, ajeno a lo que pasaba por delante. Nos obstante, el Decathlon del líder O'Conor dirigía las operaciones al frente, con absoluta tranquilidad.

Woods, un exmediofondista se corona en Los Ancares

La fuga se fue filtrando a medida que se acercaban los 2 últimos puertos. Para no variar, Van Aert coronó delante el Alto de Lumeras (2a, 6,6 al 5,9), y luego se unió al quinteto que se iba a jugar la etapa, junto a Soler, Woods, Schmid y Oomen.

Ya en las rampas del Puerto de Ancares (1a, 7,5 kilómetros al 9,3 con rampas del 15, Michael Woods decidió atacar de lejos. Un cambio de ritmo que dejó plantados a sus compañeros del quinteto en fuga. Trató de soldarse a rueda Schmid, pero el suizo optó por la idea de regular esfuerzos. Lo mismo hizo Soler, después de marcharse en solitario sin éxito.

Woods voló hacia la cima, a 1.669 metros de altitud, apretó los dientes, tiró de experiencia, mantuvo el ritmo e hizo inútil la voluntad de sus rivales de poder alcanzarle. Llegó a la antesala de meta, se levantó de la bici, señaló la hoja de arce de la bandera de Canadá y se apuntó su victoria número 16 en su carrera. Aquella tarde en el Puy de Dôme la revivió en los Ancares, también en medio de un paisaje excepcional.

Este sábado se disputa la decimocuarta etapa entre Villafranca del Bierzo y Villablino, de 200.5 km. Jornada de media montaña con dos puertos, el primero el Puerto de Cerredo (3a, 7 km al 4,6) a mitad de carrera, y el Puerto de Leitariegos (1a, 22,8 km al 4,5), con la cima a 15 de meta.

Mas espera que «solo sea un mal día» y mantiene que «el objetivo es ganar la Vuelta»

Enric Mas, que este viernes cedió casi un minuto sobre Primoz Roglic, espera que lo que le ha ocurrido «solo sea un mal día» y, a 1.40 del esloveno, mantiene que su «objetivo es ganar la Vuelta». «Espero que solo haya sido un mal día. Abajo ya me he sentido vacío, por eso no he relevado a Roglic. Las sensaciones malas han llegado principio», dijo un Mas que, no obstante, mantiene la ambición por el maillot rojo que aún porta Ben O'Connor, del que se encuentra a 3.01. «El objetivo sigue siendo ganar la Vuelta», apuntó, admitiendo que quizás en días anteriores en las que había atacado igual se «ha cebado» y lo ha pagado.