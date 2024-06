'Lingot Mar' se adjudica el Premi Artà

La primera sesión de la Gran Diada Hípica de Manacor del 2024 ofreció como carrera estelar el Premi Artà, evento destinado a los potros de tres años. Lingot Mar se impuso sin dificultad de manos de Guillem Andreu. Desde la salida el pupilo de la cuadra Llabrés Pocoví lideró el recorrido por delante de Lili de Font y de Luxury Plus. Lost In Paradise A poco a poco se fue acercando a las primeras plazas hasta situarse por el exterior detrás de Lili de Font. Lost In Paradise intentó sorprender a Lingot Mar en el tramo final pero este hijo de Maharajah se mostró infranqueable y ganó con un crono de 1.19'5 en los 2.375 metros. Lost In Paradise A fue segunda a 1.19'6 y La Diva CL tercera a 1.19'8.

En la especial para importados, el Premi Felanitx, monólogo del galo Dioricimo d'Eva que comandó la prueba desde los primeros compases hasta la línea de meta con un registro de 1.17'3 en los 2.375 metros dirigido por Miquel Mestre. Banjo de Perthuis logró el segundo puesto y Frivolo Bello el tercero. En el Gran Premi de Manacor de Minitrot el triunfo fue para Marina Mascaró a las riendas de Trébol por delante de Clàudia Pascual con Chantal y de Neus Rotger con Fabian M.