The battle of the Stars de Pula Golf echa el ruedo

Un año más, Pula Golf se viste de gala para recibir a la plana mayor del fútbol internacional en el campo de Son Servera en un torneo benéfico en contra de la esclerosis múltiple y la ELA. Tanto Romeo Sala como su hijo Arnau Sala se han convertido en los organizadores de un evento que junta en Mallorca a los personajes más relevantes del mundo del deporte. El primer golpe lo ha dado Aritz Aduriz ante una gran expectación mediática.

A las 9.30 horas el integrante de la dirección deportiva del Real Mallorca ha dado el ‘sus’ a la competición en la que participan ilustres como Rafa Nadal, Batistuta, Schuster y Clemente, entre otros. Todo ellos se ha unido para luchar contra estas enfermedades denominadas raras en un campo de golf, donde lo recaudado irá a las asociaciones que luchan contra ellas.

Aritz Aduriz y Gabriel Batistuta. FOTO: T. Ayuga

Minutos antes, varios participantes han hablado ante los medios presentes en el arranque de este mítico evento. El primero de todos ha sido Pepe Reina. El mítico ex portero de la Selección Española ha valorado el papel de España en la próxima Eurocopa. «La vivo con la máxima ilusión y esperando poder hacer un buen papel y por qué no, ganarla», ha comentado. A su vez, también ha hablado sobre la llegada de Jagoba Arrasate al Real Mallorca. «Creo que pueden casar muy bien. Jagoba es un gran entrenador y el Mallorca ya se ha asentado en Primera, es un proyecto muy ambicioso», insiste. Tampoco ha querido cerrar la puerta a ningún club de cara a la temporada que viene, aunque advierte que su futuro está en los banquillos. «Si me llega algo que me haga cosquillas seguiré jugando, pero quien sabe si ya es el final».

Javier Clemente, revisando sus palos. FOTO: T. Ayuga

Acto seguido, el que ha comparecido ante los medios ha sido Javier Clemente, que como siempre, ha dejado declaraciones con mucho mensaje. El ex entrenador de la selección española y el Athletic Club ha analizado la próxima Eurocopa que empieza la semana que viene. «La miraré con mucha tranquilidad y esperando a que España pueda hacer un buen papel aunque la prensa siempre esté al acecho de que Luis tenga algún error». El vasco ha dejado clara su animadversión contra el VAR. «Me gusta el Bar, no el VAR, el fútbol de ahora me aburre con tanta modernidad», explica. Clemente también ve en Arrasate un paso al frente en el proyecto del Mallorca. «Me gustaba mucho Aguirre, pero creo que el cambio es bueno porque cuando terminas un ciclo hay que cambiarlo», analiza.

Tras la aparición de Clemente, el siguiente ha sido Marcos Alonso. El actual jugador del FC Barcelona ha dejado la puerta abierta a su futuro más cercano. «Por ahora no sé dónde voy a jugar la temporada que viene, quiero relajarme jugando a golf y ya veremos qué pasa», sentencia.

Bernd Schuster, en Pula este jueves. FOTO: T. Ayuga

Por último, Bernd Schuster ha hecho un balance sobre la Eurocopa y ha puesto sobre la mesa a tres selecciones por encima del resto. «Alemania, Inglaterra y Francia están en un buen momento. Será una Eurocopa bonita porque es el último torneo de Toni Kroos, al que el Madrid echará mucho de menos», recuerda. La salida de Kroos preocupa mucho a Schuster y solo ve en un jugador un posible sustituto. «Daba mucho equilibrio al centro del campo y no sé cómo lo podrán recuperar. Solo veo a Rodri como su sustituto y no irá al Bernabéu», comenta.