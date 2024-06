Adriana Cerezo: «En París iré a por el oro»

Adriana Cerezo (Alcalá de Henares, 2003) es una de las mejores bazas para lograr una medalla en los Juegos Olímpicos de París. La joven madrileña ya logró una gran plata en la cita de Tokio en 2021 y aspira a subirse a lo más alto del podio en la capital francesa. «Voy a por el oro y creo que es positivo tener esta ambición. ¿Presión? La presión es buena. Es cierto que en Tokio no tenía tanta atención mediática, pero el objetivo era el mismo». En cuanto a la preparación, «la cuestión es seguir progresando, ver las evoluciones que se están produciendo en nuestro mundo y seguir progresando».

La taekwondista llegó el jueves a Palma para dar una clase a los niños del gimnasio Kukkikwon, y este domingo está previsto que ofrezca otro clínic en el Germans Escalas. Adriana ya se encuentra inmersa en la penúltima fase de la preparación antes de la cita parisina. «Estamos entrenando mañana y tarde en el gimnasio y a finales de junio nos concentraremos en Tenerife y luego en Manchester antes de viajar a París». Adriana comenzó a practicar taekwondo animada por su abuelo y uno de sus primeros referentes fue la mallorquina Brigitte Yagüe. «Al principio no la conocía y sólo la veía por la televisión, luego tuve la suerte de coincidir con ella cuando formaba parte del cuerpo técnico de la selección y también he estado algunas veces en su gimnasio. Siempre ha sido un referente y una persona que me ha ayudado mucho».

El taekwondo, como pasa con los deportes minoritarios, a pesar de que requiere prácticamente una dedicación exclusiva, no asegura un porvenir económico asegurado a pesar de ser medalla olímpica. «Yo estudio Criminalística porque siempre me ha gustado mucho todo lo referente a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, aunque no sé si en un futuro opositaré para policía nacional, pero sí me gusta formarme». En donde reconoce que no se ve por el momento es en la parte docente. «Me gusta estar con los niños, pero reconozco que no tengo mucha paciencia. Hay un grupo de tecnificación con un grupo de niñas que van bastante bien y cuando veo que alguien está motivado entonces sí que me implico». A la campeona de Europa y bronce mundialista le gusta decir a los niños «que en cuanto crucen la puerta del gimnasio piensen que van a pasar el mejor rato de ese día y tienen que dejar fuera sus problemas y frustraciones».

Adriana practica una disciplina que, salvo cuando se acercan los grandes acontecimientos como son unos Juegos Olímpicos, no cuenta con una gran atención mediática. «Bueno, yo estoy muy contenta con la atención de los medios y la verdad que el ciclo olímpico ha sido tan corto (los Juegos Olímpicos de Tokio se celebraron en 2021 y no en 2020 por la Covid) que cuando bajó la atención de los medios tras la medalla de Japón ha comenzado la referente a París». Para ella, el hecho de que haya tantos grandes taekwondistas españoles se debe «a que ha habido gente que ha abierto el camino y tú piensas: «si Joel (González) o_Brigitte lo han conseguido, entonces yo también lo puedo lograr».