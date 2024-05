Bruno de Souza sigue acumulando éxitos

Bruno de Souza Petri sigue con paso firme en el mundo de la hípica y recientemente se ha proclamado campeón de Mallorca en su categoría dando un nuevo paso adelante en su trayectoria en la prueba celebrada en Palma Equestrian en Son Espanyol. Fue el mejor en la categoría juvenil cero estrellas afrontando alturas de 1,10 y 1,15. Bruno sigue fiel a su caballo Giorgio 88, con quien mantiene una simbiosis espectacular y que sin duda es clave para que el joven pueda seguir progresando en la competición de saltos. A sus 17 años abraza este campeonato después de un arranque muy complicado. «Fue espectacular, sinceramente pensaba que ganar sería muy complicado porque ya tenía cuatro puntos y los rivales estaban por encima de mí. La suerte finalmente me acompañó y pude superar un primer mal día. Creo que la concentración y no ponerme nervioso en la recta final fue clave, pero también Giorgio hizo mucho, sin duda. De no ser por él no habría logrado el campeonato», relataba Bruno.

El concurso fueron dos días y se van acumulando las penalizaciones del primer día al segundo y la intención en el debut era hacer cero puntos, que es la nota más alta al no haber cometido fallos, pero Bruno no arrancó bien y sumó cuatro. «Para el siguiente día tenías pocas posibilidades, pero conseguí no hacer ninguna falta en las dos pruebas siguientes y eso me permitió llevarme el campeonato. Al resto de compañeros que participaron no les fue tan bien y pude aprovechar ese momento», explicaba. El joven jinete sabe bien lo que es competir por las primeras posiciones. Ha logrado trofeos en la competiciones que ha tomado parte, el trofeo 50 aniversario del RCEEM (categoría 1,10) y el trofeo Bunyola (categoría 1,15) el Infanta Elena. También fue subcampeón de Mallorca en 2021 y logró siempre situarse en las primeras posiciones en los concursos que se han llevado a cabo en Son Pardo. Su progresión es imparable y esta temporada demás del campeonato de Mallorca también consiguió en Barcelona, en un campeonato nacional tres estrellas, situarse en primera posición en el 1,20 en la que fue su primera experiencia en esta categoría. Con vistas a estos próximos meses, Bruno tomará parte en el nacional dos estrellas, Memorial Dani Usón en Bunyola en la primera semana de junio además de los concursos tanto en la Isla como fuera. Con 17 años sigue perfeccionando su técnica y junto a Giorgio 88 continúa progresando de forma imparable.