Joan Llabata: «El trote es una industria que da para que viva gente de ella»

Joan Llabata (Capdepera, 1949) preside la Federació Balear de Trot desde 2010. Mañana vivirá su último Gran Premi al frente de la institución.

-¿Será un Gran Premi especial?

Sí, sin duda. Han sido unos años muy intensos, pero después lo disfrutaré más intensamente como criador y propietario. En estos 14 años hemos ganado dos grandes premios, pero no los puede disfrutar hacia fuera y me tuve que guardar la alegría por ser el presidente. Hay que mantener siempre las formas.

-El año pasado no participó. ¿Este año sí?

Sí, pero no como propietarios, sino como criadores. Los dueños son dos empresarios de Palma y Sóller. Nosotros ahora criamos y vamos vendiendo porque tenemos ya un cartel hecho.

-¿En qué situación dejará el ‘trot’ cuando ya no sea presidente?

Para mí lo dejo muy bien, saneado totalmente, con muchas cosas hechas, aunque otras quedan por hacer. En estos 14 años ha sido la revolución del trote tanto a nivel local como internacional.

-¿De qué se siente más orgulloso?

Sobre todo de poder hacer del trote una industria que da para que la gente pueda vivir de ella.

-El año pasado hablábamos de cómo había afectado a los precios la guerra de Ucrania.

Sí, el precio del pienso y cereales subieron como un 15 % pero ya se ha estabilizado ahí y en este último año no ha subido más.

-Parece que hay mucha afición entre la gente joven...

Sí, es una locura. Nosotros tenemos un club de ‘mini trot’ con muchas licencias y luego están lo infantiles, de 13 a 16 años. Estos, junto al club de damas y amateurs son quienes tienen más movimiento.

-Como aficionado, ¿en qué se va a fijar mañana?

En los caballos con los que participamos (risas). Aparte de los dos del Gran Premi tenemos a otros en otras carreras. Hablando en serio, me gusta mucho ver la afluencia de la gente, aunque también me da pena que luego durante el resto del año no venga tanta gente a Palma, Manacor, Menorca e Ibiza.

-Tema apuestas.

No hay novedad. Estamos esperando a que el Govern balear quiera hacer el reglamento de las apuestas hípicas. Es un tema de voluntad política.

-¿Le gusta apostar?

No, además está prohibido para todo aquel que tenga relación con este mundo: directivos, propietarios, jockeys…

-¿Palma o Manacor?

Al Hipódromo de Manacor le tenga mucho cariño porque es la cuna ya demás yo soy de Capdepera. Pero para espectáculo, sin duda Palma.

-Doping.

Sólo ha habido uno o dos casos. Se hacen muchos controles y este año la federación se ha gastado 80.000 euros en este apartado.