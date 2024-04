La neerlandesa del Visma Marianne Vos ganó al sprint por delante de su compatriota Lorena Wiebes (SD Worx-Protime), que llegó a creerse ganadora de la Amstel Gold Race, disputada entre las localidades neerlandesas de Maastricht y Berg en Terblijt, donde la mallorquina Mavi García entró en el grupo de las favoritas siendo decimoquinta.

Lorena Wiebes cruzó la línea de meta con los brazos en alto, pero no se dio cuenta de que Vos la había superadopor su izquierda. Tras comprobar que no había ganado, la velocista del SD Worx rompió a llorar. «No lo vi venir. Es un error estúpido que sólo se comete una vez», dijo Wiebes. Nunca me había pasado y espero que sea la última vez. Sobre todo porque su equipo había hecho todo el trabajo necesario", señaló.

La carrera femenina estuvo neutralizada durante una hora y luego acortada de 158 a unos 100 km debido a un accidente en el que resultó herido un agente de policía.

La prueba estuvo marcada por una escapada a falta de 35 km protagonizada por Ricarda Bauernfeind (Canyon/SRAM Racing), Yara Kastelijn (Fenix-Deceuninck) y Eva Van Agt (Visma-Lease a bike). El trío fue neutralizado en el Cauberg, a falta de 2 km. Enseguida Elisa Longo Borghini (Lidl-Trek) lo intentó sin éxito.

Con el grupo unido, la ganadora del año pasado, Demi Vollering, trató de llevar a Wiebes hacia el triunfo al sprint, pero no contó con la astucia de Vos, que le arrebató triunfo que tuvo en su mano y que llegó a celebrar.