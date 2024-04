Las Medal Races (o Medal Series para iQFOiL y Formula Kite) pusieron la guinda a cinco jornadas de intensas regatas que decidieron los podios en la decena de clases olímpicas que dieron forma al 53 Trofeo Princesa Sofía Mallorca by Iberostar, además del título de vencedor absoluto, vencedora en 2024. El cierre de una prueba clave en la carrera hacia los Juegos de París 2024, en la que han participado cerca de 850 embarcaciones y más de 1.100 deportistas en representación de 76 países, contó con vientos ligeros que sólo permitieron la disputa de las finales en seis de las clases en liza (49er, Nacra 17, ILCA 6, ILCA 7, Formula Kite Masculino y Femenino). Las de 470 Mixto, 49er FX e iQFOiL Masculino y Femenino tuvieron que anularse.

En la clase 49er, la Medal Race confirmó el dominio de los españoles Diego Botín y Florian Trittel. El dúo cántabro catalán, que consiguió el bronce mundial hace unas semanas en Lanzarote, firmó un segundo lugar en la decisiva regata final y logró imponerse en el skiff masculino con seis puntos de rédito sobre los segundos clasificados, los uruguayos Hernán Umpierre y Fernando Diz, que se anotaron el triunfo en esta final de puntuación doble. Los polacos Lukasz Przybytek y Jacek Piasecki se clasificaron en tercer lugar, mientras que los hermanos gallegos Martín y Jaime Wizner acabaron en séptimo puesto, tras entrar novenos en la Medal Race.

Por lo que respecta a la clase 470 Mixto, que no pudo disputar su Medal Race este sábado, los también españoles Jordi Xammar y Nora Brugman lograron la medalla de plata haciendo valer su regularidad. Los catalanes, vigentes campeones del mundo tras imponerse semanas atrás de s'Arenal, firmaron dos primeros y un segundo, además de tres cuartos, en las nueve pruebas del evento. El triunfo fue para los franceses Camille Lecointre y Jeremie Mion, ganadores del Test Event de Marsella, en tanto que los alemanes Malte Winkel y Anastasiya Winkel subieron al tercer cajón.

Xammar y Brugman, festejando su plata en 470. Foto: Sailing Energy

Ya en la Fórmula Kite Femenino, la australiana Breiana Whitehead se impuso tras llevarse la victoria en la final. Una descalificación por salida prematura penalizó a la estadounidense Daniela Moroz, que se había mostrado intratable durante toda la semana, y se tuvo que conformar con la segunda plaza. Completó el podio final la alemana Leonie Meyer, en tanto que la catalana Gisela Pulido finalizó en la quinta plaza.

En Nacra 17, los italianos Ruggero Tita y Caterina Banti, oro olímpico en Tokio, ya se habían proclamado campeones del 53 Trofeo Princesa Sofía Mallorca by Iberostar ayer, a falta de la disputa de la Medal Race. Con esta regata final de puntuación doble y no descartable, los también italianos Gianluigi Ugolini y Maria Giubilei confirmaron su plata, y subieron al tercer cajón los británicos John Gimson y Anna Burnet.

En Fórmula Kite Masculino, no se iniciaron las Medal Series porque la ventana de viento no hubiese dejado tiempo suficiente para completar todas las rondas. Con las condiciones reinantes en la bahía de Palma y el límite horario, el comité de regatas decidió limitar la jornada a la disputa de la final, con los cuatro primeros clasificados. El singapurense Max Maeder reafirmó su maestría con la cometa y se llevó el oro del Trofeo Princesa Sofía Mallorca by Iberostar por segundo año consecutivo, tras imponerse en la final. El italiano Riccardo Pianosi se aseguró el título de subcampeón, mientras que el chipriota Denis Taradin compareció entre las posiciones de honor.

Imagen de la última jornada de regatas. Foto: Sailing Energy

Mientras, el británico Micky Beckett ya se había coronado ganador del Trofeo Princesa Sofía Mallorca by Iberostar en la clase ILCA 7 el viernes, atrapó su tercer título consecutivo en la gran regata mallorquina. Aún así, no bajó el ritmo y entró segundo en la final. El alemán Philipp Buhl y el francés Jean Baptiste Bernaz confirmaron la plata y el bronce, respectivamente.

La clase ILCA 6 dejó el título en manos de la húngara Mária Érdi, alargando su excelente racha tras imponerse en el Europeo de este año y en el Mundial del año pasado. Es el primer triunfo de un regatista húngaro en las 53 ediciones del Princesa Sofía. La australiana Zoe Thomson y la británica Matilda Nichols la acompañaron en segunda y tercera posiciones, respectivamente, tras la disputa de una apretada Medal Race.

Por lo que respecta a la clase iQFOiL Masculino, el windsurf volador, el mallorquín Nacho Baltasar se quedó sin posibilidad de disputar las Medal Series por falta de viento. Un séptimo final es un gran resultado para este joven regatista, cuya progresión en el último año ha sido excelente. El polaco Pawel Tarnowski, actual subcampeón de mundo, y los franceses Nicolas Goyard y Yun Pouliquen compusieron el podio definitivo de esta disciplina en el 53 Trofeo Princesa Sofía Mallorca by Iberostar. El mallorquín Nacho Baltasar acabó el Sofía en séptima posición, dentro de su carrera y preparación hacia los Juegos de París.

Tampoco los windsurfs iQFOiL Femenino pudieron regatear en la jornada final. El título correspondió a la noruega Mina Mobekk, campeona de Europa de 2023, con su compatriota Maya Gysler en el segundo cajón. La medalla de bronce se la llevó la francesa Lola Sorin.

En la clase 49er FX, cuya Medal Race también tuvo que ser anulada, las ganadoras fueron las italianas Jana Germani y Giorgia Bertuzzi, subcampeonas de Europa del año pasado. Les acompañaron en las posiciones de honor las noruegas Helene Naes y Marie Ronningen y las japonesas Misaki Tanaka y Sera Nagamatsu, por este orden. La ausencia de Paula Barceló y Támara Echegoyen dejó a España sin una clara opción de medalla.

Desde su nacimiento, en el año 1968, el Trofeo Princesa Sofía premia al mejor regatista de cada edición, cuyo nombre quedará grabado en la peana de un trofeo perpetuo donado por la Reina Sofía. Gracias a su consistente rendimiento durante la competición y al formato abierto de la final de Fórmula Kite Femenino, la kiter australiana Breiana Whitehead logró el título absoluto. Es la segunda vez que un equipo de este país consigue esta gesta, después de Mathew Belcher y William Ryan en 2018.

El 53 Trofeo Princesa Sofía Mallorca by Iberostar reafirmó su condición de referente mundial entre las competiciones de vela olímpica, una cita ineludible en el calendario de los equipos internacionales y que en esta edición fue decisiva para las selecciones olímpicas de varios países. El Club Nàutic s’Arenal, el Club Marítimo San Antonio de la Playa y el Real Club Náutico de Palma volvieron a aprobar con nota en la organización de este enorme evento.

El 53 Trofeo S.A.R. Princesa Sofía Mallorca by Iberostar es la primera prueba puntuable para la Sailing World Cup 2024 y se celebra bajo la organización conjunta del Club Nàutic S’Arenal, el Club Marítimo San Antonio de la Playa, el Real Club Náutico de Palma, la Real Federación Española de Vela y la Federación Balear de Vela, con el respaldo de World Sailing y las principales instituciones públicas baleares.