El luchador hispano-georgiano Ilia Topuria, recientemente proclamado nuevo campeón mundial del peso pluma de la UFC, fue recibido este lunes por el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, que le agradeció su «lección de amor, compromiso y patriotismo» y le mostró su deseo y «el de todos los madrileños» de poder verle pelear en el Santiago Bernabéu contra Conor McGregor. Martínez-Almeida felicitó a Topuria por dar una «grandísima alegría a todos los españoles» y «demostrar que no hace falta nacer en España para sentirse profundamente español y agradecido a España».

«Has paseado nuestra bandera por todo el mundo y nos has dado una lección de amor, compromiso y patriotismo», añadió. El edil pidió levantar «la mano» a todos aquellos que pensaban que algún día no se acostarían para ver un combate de artes marciales mixtas y a los que pensaban que el de Topuria «iba a tener esa repercusión».

«Es todo fruto de tu esfuerzo personal y de tu sacrificio. Has cumplido un sueño que tenías desde niño y nos demuestras que se pueden alcanzar los sueños», subrayó. Para el alcalde de la capital, esto último es «una lección muy importante para el conjunto de la sociedad» y también «en un deporte que no sale tanto en los medios» y que el hispano-georgiano ha conseguido «popularizar». «Espero que podamos ver ese combate con McGregor en el Bernabéu. Yo y todos los madrileños estamos deseando disfrutar de un acontecimiento deportivo de primer nivel y que así veas todo el cariño que sentimos por ti todos los madrileños», recalcó Martínez-Almeida.

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida ha recibido a Ilia Topuria en el Ayuntamiento e Ilia le ha regalado unas guantillas, momento curioso 😆 #UFC #MMASpain pic.twitter.com/8wNahecKOS — Pelunaton (@pelunaton) February 26, 2024

«Es un motivo de orgullo tenerte aquí y te pido que te podamos recibir más veces para celebrar tus victorias, que sigas siendo el deportista ejemplar que eres y que sigas siendo la gran personas que eres con tu forma de encarar la vida y la fe que te acompaña y ese ejemplo de superación. La ciudad de Madrid está extraordinariamente orgullosa de Topuria y esperamos verte contra McGregor pronto», sentenció el alcalde. Por su parte, el campeón del mundo, acompañado de su cinturón, agradeció estas «palabras bonitas» y el «cariño» que ha recibido «a lo largo de este camino».

«Llegué a España con 15 años y desde el primer día me sentí como uno de la familia. Me llena de orgullo tener la oportunidad de devolver una pizca de este cariño, no tengo nada más que palabras de agradecimiento», afirmó el hispano-georgiano. Este recibió el oso y madroño por parte de José Luis Martínez-Almeida que, por su parte, fue obsequiado por parte de Topuria con unas guantillas que tuvo el luchador en su «entrenamiento» antes del combate contra Alexander Volkanovski. «Es una pizca de mí», le indicó el luchador. «Una pizca de ti es mucho de los demás», respondió el alcalde.