El nombre de Hugo González de Oliveira (Palma, 1999) ya luce entre el selecto club de deportistas mallorquines campeones del mundo y así lo comparte en conversación con Ultima Hora. El nadador ha sido el último en sumarse a una lista que le permite ser, además, historia del deporte español. Su oro en 200 espalda en el Mundial de Doha -sumado a su plata en 100 espalda- le posiciona como aspirante a todo en los Juegos Olímpicos, tras conocer las sensaciones de nadar una final en Tokio. Su progresión en España y Estados Unidos, de la mano de José Ignacio González y Dave Durden ha dado sus frutos. Y queda nadador para rato. En París 2024, multiplicará su presencia en las pruebas individuales de espalda y el relevo por estilos.

Dígame con sinceridad, ¿qué se siente al ser campeón del mundo

Es un momento indescriptible, la verdad. Hasta que no lo vives, no puedes explicarlo. Sinceramente, en la final de 200 espalda, no sabía que estaba peleando por el oro, no tenía calculada la distancia con (Roman) Mityukov e iba a lo mío, a dar lo máximo, no veía que iba ganando. Cuando ves que es verdad, el subidón es impresionante, aunque sabía que podía estar entre y con los mejores.

¿Y en qué se piensa en ese momento

Yo, tras unos segundos, sólo podía acordarme de todos los que me han ayudado a llegar hasta este punto. Sin ellos, no habría pasado esto. Padres, hermanos, familia, amigos, mi novia, entrenadores... Fueron muchas sensaciones juntas en poco margen de tiempo, porque luego llegó toda la locura de podio, entrevistas...

Ha sido un Mundial brillante y que marca un punto de inflexión con esas dos medallas

Sin duda. Ser plata en 100 espalda, pero después conseguir nada menos que el oro en un Mundial es algo muy grande, por lo que creo que muchos trabajamos duro. Suena fuerte decirlo, pero sí: soy campeón del mundo. Te das cuenta poco después de lo grande que es lo que has conseguido y, aunque pueda haber faltado gente, este momento y esta medalla no me lo quita nadie ya (risas). Hay que analizar lo que hemos hecho bien e intentar mantenerlo, que no sea algo que solo ha pasado en febrero. Que todo lo que ha sido bien se repita en París y lo que es mejorable, que se sume. El objetivo es nadar más rápido de lo que lo hemos hecho ahora, buscar las mejores marcas personales. Eso nos llevará donde nos lleve. Ha sido un poco sorpresa, no esperaba nadar tan rápido tan pronto en la temporada.

Detalle de las dos medallas logradas por Hugo González de Oliveira. Foto: Javier Lizón

A pocos meses de los Juegos Olímpicos de París, la pregunta es obligada. ¿Va a por medalla?

Creo que se puede decir ya que vamos a intentar pelear por medalla, pero con los pies en el suelo porque allí el nivel será más alto y exigente todavía si cabe. Ya me siento adaptado a la competición, a la exigencia y lo que supone nadar finales, pero ahora toca seguir, entrenar con igual o más motivación si cabe, pero sabiendo que ahora se me va a exigir más. Pero me motiva, porque el reto de unos Juegos compensa todos estos esfuerzos. Me da bastante confianza de cara a los Juegos. No en el sentido de los resultados, sino porque la planificación, la programación, los entrenamientos, están funcionando. Es lo que queremos hacer, llegar a París nadando las pruebas que nademos lo más rápido que hemos nadado nunca. Para los Juegos entrenaremos 200 espalda y estilos, nadaremos el 100 espalda y desde ese punto decidiremos qué hacer.

Su nombre ya forma parte de la larga colección de mallorquines campeones del mundo, como los Rudy Fernández, Jorge Lorenzo, Marcus Cooper Walz, Brigit Yagüe, Joan Llaneras...

Y es un honor. Ya ser campeón del mundo en tu deporte es algo que cuesta mucho, muchísimo. Pero si encima me vas diciendo estos nombres, es un orgullo añadido porque son deportistas que han conseguido cosas espectaculares.

¿Cree que estos resultados pueden ayudar a dar mayor impulso a la natación?

Debería. Es un deporte con muchas practicantes, y personalmente me gustaría que estas medallas ayudaran a que se hable un poco más de nuestro deporte y nos siga más gente, claro.

¿Le veremos en los 'Trials' y el nacional de Son Hugo?

Pues la verdad, no lo sé. Tenemos que sentarnos a ver el calendario y cómo enfocamos la preparación, pues por esas fechas está también el Europeo y es a pocas semanas de París. El objetivo principal está en los Juegos y es en lo que estamos pensando ahora mismo.

Además de sus pruebas individuales, los relevos han mostrado una enorme evolución. La muestra, la final y el quinto puesto del 4x100 estilos, ¿no?

El relevo siempre es algo que me motiva. Sergio de Celis -también mallorquín- ha hecho récord de España en el 100 libres, yo hice mejor marca personal en 100 espalda y Mario (Mollá) la mínima olímpica en 100 mariposa. Creo que tenemos un relevo que no hemos tenido en mucho tiempo y aún así todavía tiene margen de mejora de cara a los Juegos Olímpicos.