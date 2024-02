El polaco Jan Mucharski y la mallorquina Lluc Bestard se adjudicaron hoy la Regata Pro-Rigging en la clase Optimist, la categoría más concurrida de esta competición de vela ligera organizada por el Real Club Náutico de Palma (RCNP) en la que también tomaron parte este fin de semana embarcaciones de las clases ILCA 4 y 6, Snipe y OK Dinghy.

El trofeo constó de dos jornadas y reunió a 240 barcos procedentes de los principales clubes de Mallorca. El sábado se tuvo que suspender la jornada tras la celebración de una única manga después de que entrara un frente con rachas de casi 30 nudos del NE. Hoy domingo el viento sopló de componente sur con intensidades que oscilaron entre los 7 y los 10 nudos, lo que permitió dar dos salidas para todas las clases. En total se concluyeron tres pruebas.

Completaron el cuadro de honor como vencedores Jan Palou (RCNP) en Optimist Sub 13, Emma Frau (RCNP) en Optimist Sub 13 Femenino, Miguel Llull (RCNP) en Optimist Sub 11, María Martorell (Club Marítimo San Antonio de la Playa), Lucía Jiménez (RCNP) en Optimist D, Francisco Terrasa y Fernando Velarde (RCNP-Club Náutico de Ibiza) en Snipe, Fabián Rossenbacher (RCNP) en OK Dinghy, Albert Talens (CMSAP) en ILCA 6 Sub 19, María Gornés (RCNP) en ILCA 6 Sub 19 Femenino, Luis Álvarez (RCNP) en ILCA 6 Sub 17, Lucía Cardona en ILCA 6 Sub 17 Femenino, John Wolf (Dinamarca) en ILCA 4 Sub 18, Magdalena Villalonga (RCN Port de Pollença) en ILCA 4 Sub 18 Femenino, Carlos Cendrera (CMSAP) en ILCA 4 Sub 6 y Francisca Puig (CN Sa Ràpita) en ILCA 4 Sub 16 Femenino.

Podio de la competición masculina. Foto: Laura G. Guerra

La entrega de premios reunió esta tarde a casi un centenar de personas en la sala Magna del RCNP. Estuvieron presentes el vocal de vela del RCNP, Hugo Ramón, y la directora de Gaceta Náutica, Elena Pipó, que entregó los Premios Timoncito a los benjamines de la flota.

Manu Fraga, director del club, destacó la alta participación y la consolidación de la Pro-Rigging dentro del circuito regional de vela ligera: «Es una de las regatas más populares de nuestro calendario y cada año reúne a casi 250 embarcaciones. Ayer [por el sábado] nos quedamos con un sabor un poco agridulce por tener que regresar a puerto antes de hora, pero tenemos claro que lo más importante es la seguridad de los participantes. Hoy hemos tenido un día de térmico suave, típico de los meses invernales, y hemos podido dar un buen cierre al evento».

Pro-Rigging, patrocinador principal del evento, es la empresa mallorquina líder en la reparación y mantenimiento de las jarcias y aparejos de embarcaciones y grandes yates de vela.