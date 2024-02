José Ángel Pinedo rompe otra barrera en el Nacional y se baña en oro

El Campeonato de España de pista corta ha supuesto un nuevo hito para el deporte balear, que ya tiene su primer oro en lanzamiento de peso. El mallorquín José Ángel Pinedo ha logrado un triunfo histórico en la sesión de la mañana en la tercera y última jornada del certamen en Ourense, donde por primera vez en su carrera ha logrado un lanzamiento más allá de los 20 metros.

José Ángel Pinedo sorprendió en la final de peso con un último lanzamiento de 20.06 metros al principal favorito, Carlos Tobalina, que buscaba su séptimo título. El atleta mallorquín, de 33 años y primer español que supera los veinte metros esta temporada, estuvo acompañado en el podio por Carlos Tobalina, plata, y por Miguel Gómez, tercero con 19.31.

Aún no se lo cree, pero José Ángel Pinedo es:



🥇CAMPEÓN DE ESPAÑA DE PESO



💣 Se une al club de los 20 (20.06)



¡Enhorabuena! #CEatletismoST pic.twitter.com/RzIzFnFzCZ — atletismoRFEA (@atletismoRFEA) February 18, 2024

Tras bajar del podio con la medalla de oro al cuello y una sonrisa de oreja a oreja, Pinedo ha reconocido que habían cumplido «un sueño». «Siempre había soñado ganar el Campeonato de España y superar los 20 metros, pero que salga todo el mismo día y en el último lanzamiento aún no me lo creo», ha revelado el mallorquín. El mallorquín ha analizado que había sido «un concurso bastante complicado» y había tenido que ir «corrigiendo fallos técnicos a medida que avanzaba el concurso». «Teníamos un nivelazo y veníamos con una puesta a punto muy fuerte pero tampco sabíamos si iba a salir. Después del quinto lanzamiento he pensado en colocarme y centrarme», ha añadido.

Tobalina ha manifestado que su primer oro en el Campeonato de España supone un aliciente para encarar la temporada al aire libre. «Al final hay mucho trabajo y dedicación. Me da mucha fuerza para continuar y estoy muy ilusionado por empezar a preparar la temporada al aire libre», ha indicado el mallorquín después de haber roto su particular techo en el Nacional.