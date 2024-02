Tenso cara a cara entre Topuria y Volkanovski antes de su gran pelea este sábado

El peleador hispanogeorgiano Ilia Topuria se vio las caras este jueves con el australiano Alexander Volkanovski, a dos días del combate que ambos mantendrán por el título mundial de peso pluma de la UFC, y afirmó que su rival «ya está preparado para la retirada».

«Mira cómo ha venido vestido, ya está preparado para la retirada», aseguró 'el Matador' ante el apodado como 'The Great', que apareció en sala de prensa disfrazado de anciano continuando así con la burla hacia Topuria, que ha basado su performance estos días en mostrarse como el heredero al título ante un «acabado» Volkanovski.

Por su parte, el australiano respondió con sorna mientras el español insistía en que no quería «interrumpir a los ancianos».

«Solo me estoy divirtiendo un poco, se trata de controlar la situación. Hay que hacerlo por la gente, para que todo el mundo lo aprecie, así que quería hacer esto en persona», dijo Volkanovski, que llegó a simular como si se estuviera quedando dormido en la conferencia de prensa.

Mientras, Topuria continuó con su papel de villano en esta comparecencia y resaltó que el sábado acabará con el australiano «en el primer asalto». «Después del sábado, voy a cambiar el juego de las artes marciales mixtas», aseveró.

No lo tendrá fácil con el público, parte del cual ya se animó a asistir a este evento promocional en el Honda Center de Anaheim (California, EE.UU.) y mostró su apoyo notablemente a 'The Great'. «Estoy acostumbrado a combatir con todo en contra, después de esto la gente me apoyará y voy a pelear delante de toda mi gente en España. Eso sucederá seguro», concluyó Topuria.

Volkanovski (26-3) se enfrenta a su sexta pelea en defensa del título de peso pluma de UFC. Hasta el momento se mantiene invicto en las 145 libras y ha dejado victorias rotundas contra nombres tan destacados como el de como Yair Rodríguez, Max Holloway y Brian Ortega.

El australiano, nueve años mayor que el hispanogeorgiano, tendrá delante a Topuria (14-0), que busca dejar una actuación que catapulte su carrera en una franquicia que ya ha depositado altas expectativas en su figura.

Contundente en los golpes y con grandes habilidades de boxeo, Topuria ya ha dejado triunfos memorables contra Josh Emmett, Bryce Mitchell y Ryan Hall. Apodado como 'el Matador', si consigue imponerse a Volkanovski se convertiría en el séptimo luchador que se proclama campeón de la UFC llegando como invicto en dicho campeonato, en una lista en la que también aparecen Jon Jones, Kamaru Usman, José Aldo, Conor McGregor o el mismo Volkanovski.

'The Great' y 'el Matador' combaten este sábado 17 de febrero desde las nueve de la noche local (05.00 GMT del domingo) en el Honda Center, un pabellón con más de 18.000 asientos de aforo que acoge los partidos en casa del equipo de hockey Anaheim Ducks.