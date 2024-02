En un despliegue espectacular de talento y homenaje cultural durante el Super Bowl de este domingo, el icónico artista estadounidense de R&B, Usher, conocido cariñosamente como 'el Rey' del género, dedicó su actuación a la leyenda Michael Jackson y a la rica herencia afroamericana. A sus 45 años, Usher capturó la atención mundial al adornar su mano izquierda con un guante blanco lleno de brillos, un accesorio emblemático de Jackson, mientras replicaba magistralmente algunos de los pasos de baile más icónicos del rey del pop, incluido el inolvidable moonwalk.

El Allegiant Stadium de Las Vegas fue el escenario de una vibrante celebración musical, con Usher liderando un espectáculo de 15 minutos que se convirtió en el más extenso en la historia reciente del Super Bowl. Interpretó con energía éxitos de los 2000 como Yeah!, Love in This Club y My Boo, en una actuación que incluyó una impresionante secuencia de baile sobre patines. La noche también contó con la participación de figuras destacadas de la música afroamericana como Alicia Keys, Ludacris y Lil John, enriqueciendo aún más el espectáculo con su talento.

Alicia Keys, luciendo un elegante traje rojo, compartió escenario con Usher al piano, interpretando juntos el emotivo If I Ain't Got You. El espectáculo comenzó en el campo, acompañado de decenas de bailarines y una banda de marcha, momento en el que Usher aprovechó para enviar un conmovedor saludo a su madre, expresando «Lo logré, mamá», mientras las cámaras transmitían su mensaje a millones de espectadores.

Aunque Usher ya había hecho acto de presencia en el concierto de medio tiempo del Super Bowl en 2011 junto a los Black Eyed Peas, liderar este evento en solitario había sido un sueño largamente acariciado por el artista, tal como reveló a los medios estadounidenses.

La noche del Super Bowl también se iluminó con la presencia de Taylor Swift, otra superestrella del pop, cuyo romance con el jugador de los Kansas City Chiefs, Travis Kelce, ha capturado la atención del público. Este interés aumentó significativamente la popularidad del evento, atrayendo a los fans de Swift a seguir la final de la NFL. Swift, acompañada de celebridades como Ice Spice y Blake Lively, así como de la familia Kelce, observó el juego desde un palco privado, mientras que el ambiente mediático especulaba sobre la influencia de su relación con Kelce en el ámbito político y comercial.

La expectación en torno a Swift se intensificó aún más por las teorías conspirativas promovidas por sectores de la derecha, sugiriendo que su relación con Kelce forma parte de una estrategia de marketing de la NFL y la élite política. Incluso el expresidente Donald Trump intervino en la controversia, expresando su opinión sobre Swift y su noviazgo con Kelce a través de su plataforma social, Truth, generando aún más debate en torno a la influencia de las celebridades en la política y la cultura estadounidense.