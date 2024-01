Yeah Nah entona el bis en las Puerto Portals Dragon Winter Series

El barco australiano Yeah Nah se ha proclamado este domingo ganador de la séptima edición de las Puerto Portals Dragon Winter Series. La embarcación armada por Jan Eckert repite título en aguas mallorquinas, ya que también fue la vencedora en 2023. La competición se ha compuesto de cuatro rondas a lo largo de cuatro meses en los que se han completado un total de 23 pruebas con todo tipo de condiciones meteorológicas.

La regularidad ha sido la clave del triunfo del Yeah Nah. Los de Jan Eckert han dominado de forma clara al imponerse en ocho de las 23 regatas celebradas. El equipo australiano ha sumado, sin incluir los dos descartes, un total de 67 puntos, por los 129 que ha totalizado el segundo clasificado, el mallorquín Mr. Nova, armado por Jorge Forteza.

El podio lo ha completado el sueco Miss Behavior, que ha sido el mejor barco en esta cuarta ronda de las Puerto Portals Dragon Winter Series. Los de Jan Secher han finalizado con 132 puntos, a sólo tres del segundo puesto.

Esta cuarta ronda de las Puerto Portals Dragon Winter Series tenía una mayor importancia para la flota local, ya que era también Campeonato de Baleares de la clase Dragon. El triunfo ha sido para el Mr. Nova, con bandera del Real Club Náutico de Palma.

La veintena de embarcaciones que han participado en estas Puerto Portals Dragon Winter Series se han tenido que despedir en tierra, pues la falta de viento ha impedido que hoy se diera ninguna salida.

El inicio de la competición de este domingo se había aplazado hasta el mediodía con la esperanza de que no se cumpliera del todo el parte meteorológico, pero no ha sido así. Pasadas las 13.00 horas, el Comité ha comprobado que el campo de regatas no registraba ni rastro de viento y ha izado la bandera de Inteligencia sobre «A» para informar que no se iban realizar pruebas durante esta jornada y que el campeonato se daba por finalizado.

Mallorca volverá a ser el punto de reunión de la clase Dragon el próximo mes. Algunos de los mejores equipos de esta categoría volverán a Puerto Portals del 22 al 25 de febrero para disputar la VII Copa Mediterráneo, una prueba que promete ser un emocionante cierre de la temporada.