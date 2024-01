La Challenge escolar rebosa ilusión

El Castell de Bellver de Palma ha sido el escenario de la VII Challenge Escolar de Ciclisme, en el marco de la Garden Hotels-Luxcom Challenge Ciclista Mallorca Femenina. Más de 60 corredores promesas de las Islas han participado en esta nueva edición, puntuable en la clasificación de finales escolares de Balears, que ha contado con el patrocinio del Consell de Mallorca, a través del Departamento de Medi Ambient, Medi Rural i Esports.

La prueba se ha desarrollado sobre un circuito de 1,8 klómetros en los alrededores del Castell de Bellver, con el mismo montaje que la etapa del día de la prueba profesional: arcos de meta, vallas protectoras, control de firmas, jueces, árbitros, camión, pódium para la entrega de trofeos, y cómo no, con los servicios esenciales de seguridad de cualquiera carrera (ambulancias, policía, etc). Por todo, ello la jornada se ha convertido en especial para unos niños y niñas que han disfrutado, no solo de su deporte favorito, sino que lo han hecho sintiéndose, por unas horas, como auténticos profesionales del

deporte de las dos ruedas.

La jornada se ha iniciado a las 10:30 horas, con la carrera de categoría alevín, sobre una distancia de 5,4 kilómetros. Biel Mora (Club Ciclista Inca), con un tiempo de 16:03, ha sido el ganador en la prueba masculina, mientras que Laia Fernández (Qromia Cycling Team), parando el crono en 17:18, ha sido la mejor en categoría femenina.

A partir de las 10:55 horas ha sido el turno para los infantiles, sobre 9 km de distancia. El vencedor en la prueba masculina ha sido Alejandro Buzdea (Club Ciclista Inca), con un tiempo de 18:18, por delante de Guillermo González (Bimont) y de Nino Fernández (Qromia Cyclnig Team). En categoría femenina, la mejor ha sido Marta Almansa (Bimont), con 20:50.

Después, a las 11:25 horas han competido los corredores de categoría cadete, con la participación de más de 30 ciclistas. El ganador entre los chicos fue Marc Fernández (Sumistock), por delante de su compañero de club Toni Bordoy, con 27:37. Entre las chicas, la mejor ha sido Zoe Wuyts (Illes Balears Arabay), con un tiempo de 38’09». Segunda ha sido Nuria Hernández (Construcciones Ibiza SXXI).