Mikel Landa podría ser la 'bomba' de la Challenge Ciclista a Mallorca Garden Hotels Luxcom de 2024. El carismático corredor alavés, de 34 años, ha sido inscrito para la prueba por su nuevo equipo, el belga Soudal-Quick Step, cuyo maillot estrenaría por las carreteras de la Isla del 24 al 28 de enero próximo, cuando tendrá lugar la prueba masculina de una cita que estrena este año versión femenina, del 20 al 22. Landa, tercero en el Giro de Italia y cuarto en el Tour de 2020 -por delante de Enric Mas-, es uno de los grandes animadores del pelotón y una referencia del ciclismo español de carretera, creando una corriente de fieles bajo el nombre de 'Landismo'. Tras cerrar su etapa en el Bahrain, Landa abre un nuevo ciclo en la estructura que encabeza el veterano y controvertido Patrick Lefevre, después de haber formado parte anteriormente del Sky o el Movistar.

La presencia de Mikel Landa haría más atractiva todavía a una Challenge que cuenta con ocho equipos del UCI World Tour en liza (Movistar, Education First, Soudal-Quick Step, UAE, Bora Hansgrohe, Intermarche, Cofidis y Arkea B&B Hotels). Alguno de ellos ha hecho oficial la lista de corredores destinados a rodar por Mallorca la última semana de enero, caso del Education First, en el que debutarían también Markel Beloki -hijo de Joseba Beloki- y el portugués Rui Costa, ex campeón del mundo de ruta.

Junto a ellos, otros corredores que estarán en la Challenge 2024 serán el mallorquín Xavi Cañellas, esta vez con los colores del Euskatel-Euskadi o el campeón de Europa Sub 23, Alberto Dainese, en las filas ahora del Tudor. El Illes Balears Arabay será el 'anfitrión' de un pelotón de 24 escuadras.