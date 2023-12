La progresión imparable de Jaume Martínez en la élite mundial de pickleball

Jaume Martínez Vich (Palma, 1993) cambió la raqueta de tenis por la pala de pickleball cuando vio que ya no estaba disfrutando tanto con el deporte que le había llevado hace diez años de su ciudad natal hasta Hawaii con una beca por la Pacific University. En este tiempo, además de estudiar un Master en Negocios y Marketing, ha fundado varias empresas y desde hace unos meses se dedica al deporte de moda, no sólo de Estados Unidos, sino de muchas partes del mundo.

Su gran nivel tenístico le ha ayudado sobremanera a destacar en esta nueva modalidad de ‘raqueta’ y pelota y su progresión está siendo imparable. «Hace poco también he conseguido quedar segundo en la competición más grande del año (2023 Nationals) donde se reúnen a los mejores jugadores de todas las ligas». Incluso Jaume ha llegado a derrotar al estadounidense Ben Johns, número 1 mundial. «Ahora soy un jugador mucho más completo, pero hay muchas partes de mi juego que aún se pueden mejorar». Este salto cualitativo en su juego tiene una explicación ‘sencilla’: «Estos últimos meses he podido dedicarme al deporte más de pleno. Más entreno, más físico y estudiando al rival».

Como ha pasado en otros deportes como el golf o el pádel, el pickleball ha sufrido una revolución al crearse más de un circuito. Antes existía el PPA Tour y recientemente ha aparecido con mucha fuerza la Major League Pickleball (MLP), con quien Martínez Vich ha firmado un contrato exclusivo. «El propietario de mi equipo es Lebron James, al que aún no he podido conocer, pero espero hacerlo pronto». Comprar un equipo en la MLP cuesta sobre unos 10 millones de dólares por eso normalmente los propietarios son famosos, atletas, gente de mucho dinero o las tres características juntas como las que reúne el ‘23’ de Los Angeles Lakers, quien se disputa con Michael Jordan el trono como mejor jugador de la historia.

Los propietarios de los equipos después pueden comprar jugadores a los que se les ofrece un salario fijo por el tiempo del contrato mas diversos bonus. «Los salarios varían dependiendo de los resultados y de si el jugador es fácil de promocionar. Ahora mismo un jugador top en 2024 puede tener un salario de varios millones al año por competir en MLP», comenta el deportista palmesano.

El pickleball se practica en individuales y en dobles. «Empecé con singles pero he estado priorizando últimamente más el dobles. En el ultimo torneo he logrado mi mayor victoria contra Ben Johns y Collin Johns ( pareja número del mundo y Ben mejor jugador individual). El hecho de que haya dos ligas ha hecho que se complique mucho la contabilización de los rankings. «son un poco confusos. Yo hace unos meses estaba top 8 en individuales del PPA Tour pero cuando firmé exclusivamente con MLP tuve que dejar de jugar PPA. El único torneo que junta a todos los mejores jugadores de todas las ligas fue el Nationals, donde quedé segundo en singles. Pero ahora mismo no hay una forma clara de saber un ranking preciso con todos los jugadores».

Cada circuito pertenece a un billonario y los jugadores tuvieron que elegir. «Fue una guerra de egos. MLP ofrecia 100.000 pues PPA 150.000 y eso lo bueno es que nos ha permitido obtener más ingresos que hace que se profesionalice aún más este deporte».