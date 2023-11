El ajedrez balear está de enhorabuena de la mano de su Gran Maestra Internacional y referencia. Y es que Mónica Calzetta Ruiz se ha proclamado campeona del mundo en la categoría Máster 50, en el certamen que se disputa en la ciudad italiana de Terrasini, cerca de Palermo. La deportista internacional, de 50 años y primera española en alcanzar su rango FIDE, se ha asegurado el título a falta de una ronda para el final del Mundial, resultado que, además, le permite sacar billete para el próximo Campeonato del Mundo sénior.

Calzetta sellará este domingo uno de sus mayores hitos como jugadora profesional de ajedrez. La deportista del club Mallorca Isolani, acompañada en el Mundial por Sergio Estremera (entrenador y marido de la jugadora), tiene a medio punto de distancia a la rusa Galina Strutinskaia, que a su vez pelea por la corona M65, no siendo una amenaza para la balear, más cuando la siguiente oponente, la israelí Masha Klinova está a punto y medio.

Tras haber logrado siete títulos de campeona de España (1997, 2000, 2002, 2004, 2005, 2007 y 2009), uno de la Unión Europea (2010) y dos Zonales, además de representar a España en nueve Olimpiadas de Ajedrez (entre ellas la de Calvià 20004), en cinco como primera tablero, y en nueve Europeos, Mónica Calzetta se consagra como la mejor jugadora de su edad del planeta, levantando un mal arranque de competición, con ocho victorias y dos derrotas en su haber dentro de este Mundial de Italia y sin firmar tablas en ninguno de sus enfrentamientos, encadenando hasta cuatro triunfos que le abrieron la puerta de un título mundial que es un hito para el ajedrez español y balear.

Este título mundial contrasta con el hecho de que Calzetta no pueda participar en el próximo Campeonato de Europa por equipos, a celebrar en Montenegro del 10 al 21 de noviembre, por decisión técnica de la Federación Española, y pese a un recurso presentado por la jugadora (Elo 2239), que no ha dado frutos, aunque Calzetta dice sentirse apartada del equipo nacional al no coincidir en sus ideas con los gestores de la FEDA.

Ahora, Calzetta da otro título mundial al ajedrez balear, como hiciera en el año 2000 el menorquín Paco Vallejo, que ese año se coronó campeón del mundo Sub 18 en Oropesa de Mar, el mayor de los logros del otro Gran Maestro y referente de los tableros nacionales, al igual que durante décadas lo ha sido Calzetta, que ya puede presumir de título mundial.