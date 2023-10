Campos vibra con una nueva velada de boxeo

Medio millar de espectadores disfrutaron de una nueva velada organizada por la Federació Balear de Boxa de les Illes Balears que contó con 16 combates y un emotivo homenaje a Farah El Bousairi. El evento presentó peleas de todos los niveles y pesos en el que tuvieron especial protagonismo los más jóvenes, que pudieron mostrar su potencial ante los suyos.

Entre los combates de categoría élite en límite 82,5 kilogramos Adam Urquizar (Pro Sport) se impuso por decisión unánime a Dani Midler (Team Asenov), mientras que en límite 75 kilogramos hizo lo propio Tony Planells (Ibiza Boxing) en su combate con Cedric Casellas (Motorcity). También por decisión unánime se produjo la victoria en límite 72 kilogramos de Bilal Rachdi (NB Boxing) ante Sergi Vilanova (Soul Boxing). En el segundo asalto ganó Miguel Gual (Team Tornado) al detener el árbitro su pelea con Álvaro Durán (Team Finito) y más rápido y por la misma vía llegó la victoria de José Luis Moyá (Ronmar) frente a David Amengual (Pro Sport) en límite 65 kilogramos. Por decisión unánime alzaron los brazos Martín Pérez (Soul Boxing) ante Álvaro Aranguren en límite 62 kilogramos, Bruno Ferreira (Ibiza Boxing) contra Fernando Díaz (Team Tornado) en límite 60 kilogramos, un peso en el que Oubaida Brik (Motorcity) ganó a Jackson Zabala (SN Boxing).

En categoría júnior límite 58 kilogramos Morad Fagrach (ND Boxing) se impuso por decisión dividida a Yaroslav Sorokin (Team Finito), la misma vía por la que en límite 51 kilogramos Sara Correa (ND Boxing) se impuso a Yanira Vargas (Pro Box), en límite 55 kilogramos Iker Heredia (Team Finito) se impuso a Jeremías Hernández (Motorcity) y en límite 62 kilogramos Soufian Malki (ND Boxing) ante José Andrade (Catalunya). Por decisión unánime ganó Adrián Tomás (ND Boxing) en límite 64 kilogramos a Alejandro Pons (Pro Box).

En categoría joven límite 59 kilogramos Víctor Marmolejo (Pro Sport) doblegó por decisión unánime a Aymane Mezgout (ND Boxing), en límite 71 kilogramos Jordi Bernabé se llevó su pelea con Joaquín Canavese (Agelai) en el tercer asalto y en límite 73 kilogramos Reda Lahmar (ND Boxing) se impuso también por decisión unánime a Samuel Díaz (Rommar).

Tras el emocionante inicio de la velada, hubo un momento especialmente significativo que merece ser destacado. La Federación Balear de Boxeo aprovechó la ocasión para rendir un merecido homenaje a Farah El Bousairi, quien ha marcado un hito en la historia del deporte balear al convertirse en la primera campeona de España de boxeo profesional de Baleares.