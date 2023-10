Un nuevo desafío

Arranca la Superliga de voleibol con la participación de nuevo de dos equipos mallorquines entre los doce mejores conjuntos nacionales. Voley Palma y Conecta Balear Manacor pelearán una temporada en la elite con el objetivo de llegar lo más arriba posible en la clasificación y dos citas marcadas a fuego: la Copa del Rey y los playoffs por el título.

Abel Bernal arranca su tercera temporada al frente del banquillo palmesano y, en principio, sólo se dedicará a su faceta de entrenador y no saltará a la pista. «Bueno, ésa es la intención, pero por el momento sigo entrenando. Me gusta mucho jugar aunque lo ideal sería que mi labor se ciñera sólo a la de preparador porque dentro de la pista no ves el partido igual que desde fuera».

El equipo ha realizado varios cambios respecto a la campaña anterior y Bernal explica estas incorporaciones. «El opuesto, Ángel Rodríguez, es muy potente en ataque y saque, tendrá mucha responsabilidad en el equipo y creo que puede ser un gran año para él. El receptor Chema Giménez ya estuvo con nosotros en la temporada 21/22 y este año volverá a ser uno de los jugadores importantes para nosotros. El colocador Jaime Arjones es el más joven del equipo. Tiene mucho talento y este año lo va a seguir demostrando y creciendo como jugador. Maxi Scarpin, argentino, es más experimentado, muy inteligente en ataque y muy efectivo con el saque. Y el otro central David Seybering, alemán, es un portento físico, muy trabajador y sin duda va a ser uno de los referentes de ataque de nuestro equipo y posiblemente de la liga».

El equipo sigue a la búsqueda de un patrocinador privado. «Da pena que un equipo que está en la máxima categoría nacional tenga tantas dificultades para encontrarlo en un sitio como Mallorca», se lamenta Bernal.

El Conecta Balear Manacor estrena técnico de la mano de Alexis González.

Por su parte, el Conecta Balear Manacor tendrá un nuevo técnico en el banquillo, Alexis González. «Las sensaciones que tengo son buenas. Guaguas está un punto por encima del resto, pero no ganará fácil. También destacaría a Soria, que ha cambiado a varios jugadores, pero no me siento inferior a ninguno de estos equipos», explica. El equipo se ha reforzado con nombres como el central Gustavo Romaní o el opuesto Víctor Alcántara quienes darán un plus de calidad al equipo. González dice que «soñar es gratis y ahora mismo diría que podemos ganar a cualquiera pero también perder. Tenemos varios jugadores nuevos. Hemos estado juntos un mes y lo ideal hubiera sido el doble. Mejoraremos cada partido y dentro de un mes ya estaremos conjuntados».