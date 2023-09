Abel Bernal define los objetivos del Voley Palma

El Club Voley Palma intensifica su preparación para el curso 2023-24 con sus primeros partidos de pretemporada en el horizonte y con Abel Bernal, en su tercer año como técnico del equipo, trazando los objetivos por los que tienen que pelear los suyos en la Superliga.

El preparador del equipo de Ciutat asegura que viven «una pretemporada corta porque empezamos un poquito tarde» y trabaja en el acoplamiento de una plantilla que cuenta con cinco caras nuevas: Chema Giménez, David Seybering, Jaime Arjones, Maximiliano Scarpin y Ángel Rodríguez. El técnico madrileño explica que todavía no ha tenido mucho tiempo para verlos a fondo, pero espera y confía en su buena integración en el grupo: «El último que ha llegado ahora ha sido Maxi (Scarpin) y no hemos tenido realmente mucho tiempo de verlo. Lo que más me importa es si todos se integran bien en la dinámica de grupo. Siempre hemos buscado formar un buen grupo de personas y hasta ahora lo estamos logrando. Los nuevos jugadores se han adaptado perfectamente», ha analizado Abel Bernal.

Este miércoles, el equipo afrontará su primer test de pretemporada, y aunque todos los jugadores están ansiosos por competir, Bernal es consciente de que todavía no están en su mejor forma y que, más allá de los resultados, el objetivo principal es llegar en buena condición al inicio de la Superliga: «Tenemos ganas porque nos gusta jugar, la competición es lo que lo que nos los mueve. Pero como es un poquito corta la pretemporada, va a ser difícil porque realmente cuando quieres jugar siempre quieres ganar. Sé que ahora mismo tengo que tomarlo como un entrenamiento porque nuestro foco es ponernos en forma para el día 7».

Cuando se trata de establecer objetivos, Abel Bernal prioriza evitar la lucha por la permanencia: «Nuestro objetivo es, como mínimo, sufrir menos que el año pasado. No estar siempre mirando hacia abajo, intentar mirar más hacia arriba. Después nos podemos plantear muchas cosas. De base podríamos plantearnos entrar en la Copa del Rey y en Playoff. Quizás sería lo mínimo a lo cual aspiraríamos».