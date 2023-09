Enric Mas: «Está bien que la organización mire por nuestra seguridad, somos personas»

El mallorquín Enric Mas (Movistar) consideró aceptables las medidas de la organización de la Vuelta a España de adelantar la toma de tiempos oficiales a 2 km de meta porque, dijo, sirven para cuidar la seguridad de los ciclistas.

«Tal vez estamos acostumbrados a no mirar por la seguridad de los ciclistas, pero somos personas, algunos padres de familia, y a veces pasan cosas evitables. Me parece bien que la organización tome medidas para cuidar de nosotros», afirmó Enric Mas en meta. «El tiempo es algo que no se puede controlar. En un día normal por esta zona la etapa hubiera sido un espectáculo, pero el final estaba peligroso con gravilla en la carretera», añadió.

Mas, noveno en la general, cerca de todos los favoritos al triunfo final, comentó el momento crítico inicial de etapa cuando un abanico dejó por delante a los tres líderes del Jumbo y Evenepoel. «Nos pilló el carro al principio con los abanicos, pero luego lo pudimos solventar. No iban a ningún sitio 12 corredores con casi 200 km por delante. Estaban los lideres luchando contra un pelotón entero», explicó. Ante la primera jornada de descanso, Mas dijo que llega «cansado», pero «de momento» hace «una lectura positiva de la Vuelta».