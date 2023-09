El Sant Jordi Pádel Club presenta sus equipos y reclama pistas

Más de 150 jugadores y jugadoras conforman los 8 equipos participantes del club de pádel de Sant Jordi en ligas oficiales organizadas por la federación, quenes fueron los grandes protagonistas de la presentación celebrada el jueves en Sant Jordi. En poco más de 2 años el club santjordier se ha consolidado como una de las entidades con más participación de las ligas organizadas por la federación balear, un hecho sorprendente, «ya que no contamos con pistas de pádel en Sant Jordi, y por este motivo para cualquier actividad se tienen que desplazar y alquilar pistas en otros zonas o municipios», explicó el presidente del club, Óscar Otero. «Ha sido un boom de participación, no podemos asumir la gestión de más equipos, queremos crecer de manera progresiva y haciendo bien las cosas, el hecho de no disponer de pistas en Sant Jordi, limita mucho el crecimiento del club y no poder asumir la demanda de gente que quiere formar parte de nuestro club», comentó Otero.

El director de Deportes del Ayuntamiento de Palma, David Salom, durante la presentación del club, remarcó la «intención del ayuntamiento de iniciar el proyecto y futura construcción de pistas de pádel en Sant Jordi», una inversión segura debido dice, «a la existencia y buen funcionamiento del club de pádel Sant Jordi». El mayor hándicap es el no poder disponer de escuela de pádel para niños y niñas, al no contar con pistas en Sant Jordi. «Muchos jóvenes' santjordiers' se van a Palma o Llucmajor a entrenar y jugar, es una pena. Tenemos ganas de consolidar cantera y asegurar un buen futuro del club», explican desde la entidad.