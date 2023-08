Enric Mas: «Quería buscar la bonificación pero me ha pillado el toro»

El mallorquín Enric Mas (Movistar) explicó que en esta quinta etapa entre Morella y Burriana tenía pensado meterse en la lucha por la bonificación en el esprint de Nules, donde el líder Remco Evenepoel (Soudal-Quick Step) consiguió 6 segundos, pero le «pilló el toro».

«Quería meterme en el esprint intermedio como ha hecho Remco pero me ha pillado el toro. He visto la pancarta de dos kilómetros y la siguiente que he visto pensaba que era la de uno pero ya era la del esprint», dijo.

Mas se mostró satisfecho de haber tenido «la suerte de librar las caídas y hemos salvado otro día», aunque en el debe lamentó haber perdido antes del comienzo de la etapa por rotura de clavícula al portugués Rubén Guerreiro porque es «una baja muy importante. Era el hombre para la montaña. Es una pena».

El mallorquín también reconoció que habían tenido que arriesgar en esta etapa por un recorrido «peligroso, las carreteras brillan y están gastadas y estamos al lado de la playa. Muchas veces no somos conscientes de la velocidad a la que entramos en las curvas y es normal que haya peligro», afirmó.

Sobre el final en el turolense Pico del Buitre de este jueves comentó que, a pesar de que en 2019 no participó en la Vuelta, es «algo diferente» al final de la andorrana Arinsal, aunque «me veo con ganas y sigo pensando día a día».

Enric Mas todavía no se ve en condiciones de marcarse un objetivo claro por el que luchar en la Vuelta, aunque en Arinsal se dejó ver con los mejores porque «tenía confianza, pero la segunda y la tercera semana son muy duras» y la de Andorra no era una etapa para «ver quien estaba mejor y quien peor y no se subió a un ritmo superalto». No obstante, ratificó que «siempre es una alegría verme entre los mejores tras las caídas que sufrí en el Tour y en casa» a lo que añadió que «espero ir a más y encontrarme mejor».

Mas reconoció que el tener que abandonar el primer día el Tour podía haber sido un golpe psicológico fuerte pero «lo llevé bien y me dije o me pongo como objetivo la Vuelta o se me va a hacer bolo».

De los rivales tiene claro que Jumbo-Visma ha venido a la Vuelta con «algunas etapas marcadas, como hizo en el Tour» y en su opinión pueden ser la que finalizará en el Angliru o las dos de Pirineos en la segunda semana, además de que el encadenado pirenaico de La Pierre de Sant Martin y Larrau «me parece durísimo, porque los puertos asturianos y los de los Pirineos son muy diferentes».