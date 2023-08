Enric Mas: «En esta Vuelta tengo que ir de tapado»

El mallorquín Enric Mas (Movistar), tres veces segundo en la Vuelta, regresa a la competición con el reto de buscar un buen resultado en la ronda española que comienza este sábado en Barcelona, si bien las dudas sobre su estado de forman obligarán al ciclista balear «a ir de tapado».

«Tengo que ir día a día. Tuve una caída en el Tour que no fue grave, pero me ha costado volver a mi nivel. A ver cómo respondo en una carrera de 3 semanas. Espero que el cuerpo responda de la mejor forma posible», dijo Mas en Barcelona a dos días del comienzo de la Vuelta.

El líder del Movistar estuvo «muchos días sin montar en bicicleta» después del Tour, apenas gimnasio «y muy poco», pero después sufrió otra caída entrenándose con Iván García Cortina que le retrasó la preparación.

«Llevo poca competición, pero si no corres una grande restas ese esfuerzo al cuerpo. Espero estar en condiciones, he entrenado mucho y bien en las tres últimas semanas e hice un ciclo de altura. No fui a Burgos, por lo que espero llegar a la Vuelta más fresco que los contrincantes», explicó.

Mas es consciente de la calidad de los rivales que tendrá enfrente en la Vuelta, pero ve al esloveno Primoz Roglic en gran momento. «Vienen grandes corredores y están en forma, tal vez Roglic mejor que los otros, que Evenepoel y Vingegaard. El otro día en Burgos ni se levantó del sillín en las Lagunas de Neila. Yo voy a ir de tapado, eso seguro», aseguró.

El ciclista de Artá tiene claro que «hay que disfrutar de esta Vuelta». «Hay rivales muy importantes, pero no puedes pensar que son los ganadores del Tour y Giro, si no, vamos mal», precisó.

Ante todo, y después de su accidente en el Tour, Enric Mas precisa un buen resultado para aliviar su espíritu deportivo, por el equipo y una sequía que agobia al balear. «Llevo dos años sin resultados, y los necesito. Después de tanto sacrificio no puedo estar un año sin buenos resultados. Lo intentaré en la Vuelta y luego en las clásicas italianas», comentó.