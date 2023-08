El ‘Aifos’ acelera y ya es tercero

La segunda jornada de competición reunió por primera vez a todos los participantes de la 41 copa del Rey MAPFRE en la bahía de Palma. Una vez más, las condiciones permitieron que se cumpliera el programa para todos. Cinco clases regresaron a puerto sin novedades al frente de su clasificación, una cambió de líder y dos estrenaron sus casilleros. El Aifos que patronea el Rey Felipe ganó la última manga del día y ya es tercero entre los Majorica ORC 1.

Las cuatro clases Majorica ORC regresaron a puerto con los mismos líderes de la jornada inaugural. En Majorica ORC 1 el Palibex-Elena Nova de Javier Sanz (2+3) cedió dos puntos respecto a su inmediato perseguidor, el argentino From Now On de Fernando Chaín, que fue el mejor barco del día (1+2). El Aifos que patronea el Rey Felipe fue quinto en la primera prueba, ganó con autoridad la segunda y ocupa ya la tercera posición provisional después de cinco parciales.

En Majorica ORC 2, el Teatro Soho Caixabank continúa imparable. El barco armado por Javier Banderas y patroneado por Daniel Cuevas acumula cinco victorias de cinco posibles y afronta la tercera jornada con el liderato más abultado de toda la flota: 20 puntos de ventaja ahora el Daring Sisters (CZE) de Tomas Dolezal. La emoción en la batalla por el segundo puesto es máxima, con cuatro barcos en un solo punto.

En Majorica ORC 3, el Scugnizza de Vincenzo de Blasio completó una segunda jornada casi perfecta (1+2). El defensor del título ya aventaja por diez puntos al Laplaza Assesors que patronea Carles Rodríguez (5+6). En Majorica ORC 4, al Just the Job de Scott Beattie le bastó con un tercero y una victoria para mantenerse en cabeza. Continúa segundo, ahora a sólo 1,5 puntos del primero, el Ybarra-Befesa del sevillano Arturo Montes (1,5+4).

La clase ClubSwan 50 fue la única que vio cambios al frente de la provisional. El Cuordileone de Leonardo Ferragamo, que cuenta con la táctica del mallorquín Manu Weiller, ascendió a la primera posición después de anotar un segundo y un primero. El monegasco Moonlight, mejor de la jornada previa, sólo pudo ser séptimo y quinto, cediendo el liderato al campeón de la Copa del Rey MAPFRE 2019. En clase ClubSwan 42, el Pez de Abril de José María Meseguer repitió el impecable rendimiento de la jornada inaugural y volvió a puerto con una tarjeta inmaculada.