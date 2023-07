El catalán Dennis González, campeón mundial de solo libre en el Mundial de Fukuoka, aseguró tras colgarse la medalla en la competición que cuando vio que su compañero, Fernando Díaz del Soto, había logrado el oro en solo técnico pensó: «Yo no puedo ser menos»:

«Ha sido un momento superespecial. Estaba deseando nadar la final, porque hemos cambiado cosas de lo hecho en semifinales, porque venía de una cuarta posición y he arriesgado mucho», dijo el nadador español.

Su entrenadora, Anna Vega, comentó que en quince minutos y después de la semifinal, decidieron cambiar el ejercicio de cara a la final para aumentar la dificultad y luchar por las medallas.

«Cuando acabó la rutina de Dennis, teníamos quince minutos antes de anunciar la rutina de la final y en ese tiempo es cuando hicimos los cambios, aunque los teníamos trabajados todos en seco y sabíamos dónde queríamos ir», dijo.

Vega dijo que como España ha participado en todas las pruebas de las 'World Series', «estábamos acostumbrados a hacer estos cambios súbitos en todas las competiciones».

«No nos ha cogido por sorpresa, era un reto más. Si queríamos ganar una medalla había que arriesgar, lo hemos hecho y lo hemos conseguido», dijo en declaraciones ofrecidas por la Real Federación Española de Natación (RFEN).

Dennis González admitió que antes de salir a nadar estaba «muy nervioso» y también cuando esperaba el resultado al final del ejercicio. «Vi que no tenía penalización y ya estaba contento. He conseguido lo que quería, he estado luchando mucho tiempo por esto. Le dedico la medalla a mi madre -exnadadora y entrenadora-», explicó.

El nadador admitió sentirse 'flipado' por los tres oros consecutivos logrados por el equipo español, el de Fernando Díaz del Soto y el de equipo técnico. «Estamos sorprendiendo a todos», comentó.

Vega, su entrenadora, comentó que el aumento en la dificultad para la final -en torno a los tres puntos- se realizó para competir por las medallas. «Salimos ocho puntos por debajo de Estados Unidos y nos hemos arriesgado», explicó la entrenador del equipo mixto español, que desveló que antes de salir a nadar en el túnel le pidió a Dennis que lo hiciera con cabeza. «Las coreografías se tienen que pensar mucho más. La parte artística, que hemos trabajado durante el año, la conocen y se trata de controlar las emociones y no intentar algo que no hemos hecho durante los entrenamientos».